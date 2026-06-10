新北小宅車位標準鬆綁 建案一戶一車位可彈性設置

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（中央社記者王鴻國新北10日電）因應近年小坪數住宅產品增加，新北市府推「辦理基地開發交通影響評估審查原則」，各類開發案原一戶一汽車位標準增納彈性設置機制，避免停車空間成本過度反映在房價上。

交通局簡任技正吳政諺指出，過去各類開發案的停車位設置採一戶一汽車位的標準，但隨著居住型態改變，小坪數住宅增加、公共運輸愈來愈便利，民眾用車習慣也逐漸不同，經多次邀集產官學界及相關機關研商後，訂定並公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」。

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吳政諺表示，新制除採一戶一機車位外，針對小坪數住宅、都市更新案件及鄰近捷運、台鐵、輕軌等公共運輸場站周邊開發案，採取差異化及彈性設置機制。

交通局表示，新制主要放寬內容，包括大眾捷運、台鐵及輕軌場站出入口500公尺範圍內建築基地（含捷運土地開發基地），或位於捷運周邊增額容積獎勵實施範圍者，停車位數量應達戶數7成。

此外，都更案基地所設置停車位數量應達戶數8成；社會住宅基地為應達戶數3成。若是汽車停車位設置不足部分，得以捐贈公共自行車租賃站方式折抵，每站得折抵10席汽車停車位，至多以2站為限。

交通局表示，考量部分基地受空間條件限制，難以設置足夠停車位，新制也納入停車位代金機制，開發單位得依規定繳納代金替代設置。相關收入將專款投入停車場建設及停車環境改善，提升整體停車服務品質，讓開發效益回饋城市公共建設。（編輯：龍柏安）1150610