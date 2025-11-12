新北小將征戰2025亞洲青年運動會 拼出1金3銀8銅

新北市將持續投入運動人才培育與國際交流 臺灣之光新北驕傲 體育精神永續傳承.JPG

2025巴林亞洲青年運動會正式落幕，新北市有12位優秀選手代表國家出賽，在激烈的競技場上交出亮眼成績單，共奪下1金、3銀、8銅的佳績，展現新北運動扎根與人才培育的豐碩成果。今天（12日）市政會議由籃球好手謝艾彤代表獻獎，將這份榮耀與全體市民共同分享。

市長侯友宜親自頒發獎勵金，向選手們表達最高肯定與祝賀。他表示，這群中學生運動員是新北的驕傲，帶著激勵人心的力量，他們不僅為國家爭光，更展現了新北長年推動體育扎根的成果。侯友宜也勉勵選手們持續努力、勇敢追夢，未來挑戰更高殿堂，在奧運等級的國際賽場再次爭取榮耀。

奪得3對3籃球金牌的謝艾彤表示，能在短暫集訓後與隊友攜手登上最高頒獎臺，是無比榮耀與感動的時刻。她感謝教練與隊友一路的支持與信任，並承諾將這份榮耀化為前進的動力，持續在球場上發光發熱。自由車混合團體接力銀牌的羅葳則開心分享，與隊友合作的成功關鍵，彼此激勵、互相加油，那一刻真的超級開心，雖個人計時賽未奪牌，但她仍成功刷新個人最佳紀錄，讓她更堅定要繼續努力的信念。柔道女子44公斤級銅牌的沈少云則表示，能在國際賽場站上頒獎臺，既緊張又興奮，感謝教練一路的指導與家人的全力支持，這次的經驗讓自己學會面對壓力，也讓自己更想再挑戰更高的舞臺。