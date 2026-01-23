新北小小清潔隊員體驗營 1/26起報名 親子一起學環保

小小清潔隊員體驗清除違規小廣告。新北市環保局提供

記者黃秋儒／新北報導

為落實環境教育向下紮根，新北市環保局將於3月辦理6梯次「2026小小清潔隊員體驗營」，邀請設籍於新北市4至6歲學齡前兒童在家長陪同下參與，透過親子共學、寓教於樂的方式，實際走進清潔隊員的工作場域，體驗城市環境維護的日常，讓環保意識從小萌芽。

新北環保局表示，本次活動共規劃6個梯次，每梯次限額20人，共120個名額，自26日(星期一)上午11點起開放線上報名，每位孩童限參加1場次，依報名先後順序錄取，額滿為止，請上新北環保局官網-活動報名頁面線上報名。活動將於3月7日、3月14日及3月21日舉辦，周六上、下午各1場次，時間為上午9時至12時及下午2時至5時。歡迎家長陪同孩子一同參與，透過實作體驗學習正確的環保觀念。

廣告 廣告

小小清潔隊員將垃圾丟入垃圾車，體驗垃圾清運的過程。新北市環保局提供

環保局指出，垃圾車的音樂鈴聲總能吸引孩子的目光，許多小朋友對清潔隊員的工作充滿好奇，過去舉辦的「小小清潔隊員」體驗活動廣受歡迎，強調「親子共同參與」與「沉浸式學習」。活動安排包括：近距離接觸垃圾車及乘坐體驗、實作回收分類、水溝清淤、清除違規小廣告等，並首度導入Kahoot即時問答遊戲，透過互動方式讓孩子在歡笑中學習垃圾分類與資源回收的正確觀念。

此外，活動亦安排永續環保小物製作，帶領小朋友將飲料杯再製成小盆栽，親手填土、播種，從「做中學」體會資源再利用的精神；現場發放「家庭延伸挑戰卡」，鼓勵親子將活動中的環保行動帶回日常生活，讓環境教育不只停留在活動當天，而能持續發酵於家庭生活中。

「小小清潔隊體驗營」報名資訊。新北市環保局提供

環保局強調，新北市長期推動全齡化環境教育，針對不同年齡層規劃環境教育主題，培養關注永續議題的新世代，「小小清潔隊員體驗營」正是向下扎根的重要一環，期望透過親身體驗，讓孩子們從小認識這群默默守護城市環境的無名英雄，在心中埋下愛護環境的種子。