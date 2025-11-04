新北小巨蛋卡關 12月3度招標

民進黨議員石一佑（二排右）4日市政總質詢關注「新北小巨蛋」招商進度。新北市長侯友宜（二排左）說，預計12月第3度招標。（高鈞麟攝）

新北市板橋第二運動場採BOT模式，將改建成可容納上萬人的「新北小巨蛋」， 迄今已2度招商失敗。民進黨議員石一佑4日市政總質詢指出，案子從規畫、招商、流標，幾乎成了「新北BOT停滯的象徵」。新北市長侯友宜說，正調整招商方式，已拜訪13家潛在廠商，將意見納入調整招商文件，預計12月第3度招標。

石一佑指出，第1次招標是招標資格不符，有1家人壽公司投標，4月25日第2次招標則沒有廠商投標，6月10日舉行招商說明會，第3次招標尚無法確認時程。難道是因招標說明不夠明確，為何連人壽公司都來招標。市府招商誠意不足、土地整合牛步，讓民間投資卻步。小巨蛋不能只是1個體育館，而要成為文化、運動、生活兼具的地標。

體育局長洪玉玲表示，第1次招標廠商的企畫書與原公告內容有差異，透過徵審不給予列為最優申請人，第2次確實無廠商投件，再透過招商說明會、拜訪上市上櫃潛在廠商徵詢意見。

此外，石一佑提及，校園緊急求救鈴是保障孩子的救命設施，第一時間可及時通報，卻有部分學校反映求救鈴設置位置偏遠及通報不確實，要求市府改進。侯友宜說，不論是設置監視器、求救鈴，皆會尊重校方裝設地點。

侯友宜說，學校有需要就會安裝監視器、求救鈴，也會尊重校方裝設地點；從民國108年開始，逐年編列預算，共投入4億元，分批補助學校汰換老舊課桌椅、置物櫃及飲水機，優先改善老舊及有安全疑慮的設備；115年起連續4年再編8億元，預計4年內全面完成汰換，為學生打造安全、舒適的學習環境。

教育局長張明文說，目前緊急求救鈴多安裝於校園廁所內，學校有需求可向教育局申請，並協助校方裝設。教育局說明，已將「校園安全」列為補助重點項目，各校可依實際需求申請增設監視器及緊急求救鈴等校安設備。

教育局補充，目前全市已裝設監視器逾2萬3000支，並持續依各校需求補助經費。同時與警政機關合作，強化通報、應變及輔導等各項措施，確保在緊急狀況達成校園安全警示與即時通報雙重機制，建構完整校園安全防護網。