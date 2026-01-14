新北小年夜除夕加班收運 初一至初三停收垃圾
(記者謝政儒新北報導)農曆春節將至，環保局呼籲民眾提前展開大掃除，並宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃：2月15日(日)小年夜特別加班收運；2月16日(一)除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日(二)初一至2月19日(四)初三期間停止收運；2月20日(五)初四恢復正常垃圾收運。
環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)查詢。春節期間如欲前往定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。此外，為維持各定點的環境整潔，環保局除架設移動式監視器外，亦將派員機動巡查取締，若於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。
環保局提醒，交付垃圾應依規定區分「ㄧ般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿混入一般垃圾；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」(網址：https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16)查詢。
如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Ntpcepd/NtpCp.aspx?ddsPageID=CONTACT)，並請於2月6日(五)前預約登記將安排年前清運；2月7日(六)至2月16日(一)登記僅受理預約年後之清運。若家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情歡迎至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄(網址：http://libahac.ntpc.gov.tw)。
此外，民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，且嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得移送檢警偵辦，呼籲業者及民眾切勿以身試法。
環保局呼籲，政風單位已宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式表達對清潔隊員的感謝之意，因此再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。
其他人也在看
棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道
過年前除舊布新，許多民眾會整理家中老舊的棉被、枕頭與絨毛娃娃，但你知道嗎？這些看似「軟綿綿」的物品，其實通通不能回收，丟錯還可能違規受罰。新北i環保提醒，棉被、枕頭、絨毛玩具皆屬於一般垃圾，必須依照體積大小，正確交給垃圾車處理，才能避免環境污染與回收系統負擔。 棉被、毛毯怎麼丟？ 「25 公升」是關鍵 不少人捨不得丟掉陪伴多年的「小被被」，但當棉被破舊、發霉或無法再使用時，就該好好說再見。 • 單一物件小於 25 公升：需裝入「專用垃圾袋」交給垃圾車• 單一物件超過 25 公升：可免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車 不過，新北i環保提醒，要特別注意，棉被與毛毯皆不可回收，請勿丟入回收桶。 枕頭出現這些狀況 就該淘汰了 人一生有將近 1/3 的時間在床上度過，枕頭的清潔與支撐力對健康影響很大。新北i環保指出，若枕頭出現表面泛黃、散發異味、扁塌、失去彈性或肩頸常感到緊繃疲勞等情況，就該更換。淘汰方式與棉被相同： •小於 25 公升：裝專用垃圾袋•超過 25 公升：可直接丟垃圾車•枕頭同樣屬於一般垃圾，不可回收 絨毛娃娃不能回收！ 很多人都丟錯 不少人以為絨毛娃娃「看起來像布類」可以回收，新北i環常春月刊 ・ 1 天前 ・ 12
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 6
冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪
冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，提醒清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象署指出，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。此外，氣象專家透露，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
外食族注意！餐盒、餐具藏荷爾蒙毒素 營養師教6招減塑法
塑膠製品充斥於現代生活中，從外帶餐盒到飲料杯皆隨處可見，營養師彭逸珊在臉書指出，問題核心並非塑膠本身，而是民眾經常「用錯材質、用錯方式」，長期累積下來恐對荷爾蒙與健康造成影響，特別是三餐仰賴外食、生活步調緊湊的族群更需留意。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
隱眼殼別丟累積可換購物金！兌換管道一次看
生活中心／杜子心報導不少有在配戴隱形眼鏡的民眾，拆封隱形眼鏡後往往就會隨手把塑膠包裝殼丟進垃圾桶，卻不知道這些看似不起眼的空殼，其實具有不低的回收價值。近日有網友在《Threads》分享，自己去年底發現隱形眼鏡包裝殼可以回收，甚至累積後還能兌換購物金，消息一出立刻引發網友討論，不少隱眼族表示「戴了十幾年都不知道」、「現在才發現丟掉一堆資源」，相關貼文在社群上掀起熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」
下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
今晨氣溫達標強烈冷氣團！鄭明典揪不尋常1事：實在不太通
今（13）日大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度。前氣象局長鄭明典也表示「鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
把握好天氣！今起連3天「暖如春」 專家揭下波降溫時間
[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握本週回暖好天氣！下週又有冷空氣 專家曝「3特徵」：有升級至寒流的潛力
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下，「有昇級至寒流的潛力」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
武陵農場涼亭結厚霜 陽光照射飄白煙如仙境
台中市 / 綜合報導 台中武陵農場清晨受到輻射冷卻影響，早上7點多氣溫只有零下1.2度，草地還有屋頂都結了厚厚冰霜，8點多太陽出來，陽光照射下，結霜的草地和涼亭屋頂開始冒白煙，搭配周圍大樹環繞，宛如仙境。太陽公公出來了，陽光灑下來，武陵農場這座望溪亭，竟然冒煙了，望溪亭是一座木頭涼亭，人字型的兩側斜屋頂，在陽光照射下狂噴白煙，白煙不斷往天空上竄，像極了冬天街邊的包子店，蒸好的蒸籠，不停噴出溫暖白煙，旁邊的草地，也是白煙繚繞一直往上飄，遠遠看，周圍樹木環繞加上白煙不斷冒出，涼亭加草地，宛如人間仙境。武陵農場副場長常方麒說：「武陵農場因為清晨低溫結霜，太陽出來以後，這些霜化為水氣。」武陵農場清晨因為輻射冷卻，早上7點氣溫是零下1.2度，超級冷，汽車的擋風玻璃都結了一層厚厚的冰霜，接著太陽慢慢升起，越過山頭，照射在農場上，這些冰霜開始融化蒸發。台中氣象站主任吳佳蓉說：「屋頂因為冷卻的話，它上面如果有結霜或是有水氣，太陽上升溫度提高之後，它就會有蒸發，或從霜昇華成水蒸氣的現象，就會產生白色的煙霧。」涼亭屋頂和草地也有結霜，被太陽光一照，冰霜化成水再變成水蒸氣，成了這幅夢幻美景，農場說，從8點多太陽一大就開始冒煙，持續到9點多，短暫的限時限量美景，讓人難忘。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
氣象署再發低溫特報 三縣市今晚到明天氣溫不到10度
氣象署在今（14）天10:32發布低溫特報指出，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今(14日)晚至明(15日)上午桃園至苗栗有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「1號颱風」生成機率提高 下一波強冷空氣1/20報到
今（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷。氣象專家吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、下週五成颱的機率調高至70%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言