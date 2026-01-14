新北小年夜除夕加班收運 初一至初三停收垃圾

(記者謝政儒新北報導)農曆春節將至，環保局呼籲民眾提前展開大掃除，並宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃：2月15日(日)小年夜特別加班收運；2月16日(一)除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日(二)初一至2月19日(四)初三期間停止收運；2月20日(五)初四恢復正常垃圾收運。



環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)查詢。春節期間如欲前往定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。此外，為維持各定點的環境整潔，環保局除架設移動式監視器外，亦將派員機動巡查取締，若於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。



環保局提醒，交付垃圾應依規定區分「ㄧ般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿混入一般垃圾；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」(網址：https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16)查詢。



如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Ntpcepd/NtpCp.aspx?ddsPageID=CONTACT)，並請於2月6日(五)前預約登記將安排年前清運；2月7日(六)至2月16日(一)登記僅受理預約年後之清運。若家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情歡迎至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄(網址：http://libahac.ntpc.gov.tw)。



此外，民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，且嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得移送檢警偵辦，呼籲業者及民眾切勿以身試法。



環保局呼籲，政風單位已宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式表達對清潔隊員的感謝之意，因此再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。