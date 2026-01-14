新北小年夜、除夕加班收運垃圾 初一至初三停收

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆春節將至，新北市環境保護局呼籲民眾提前展開大掃除，並宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃：2月15日(日)小年夜加班收運；2月16日(一)除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日(二)初一至2月19日(四)初三期間停止收運；2月20日(五)初四恢復正常垃圾收運。

環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至

