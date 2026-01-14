新北小年夜、除夕加班收運 初一至初三停收垃圾
農曆春節將至，新北環保局呼籲民眾提前展開大掃除，並宣布過年期間的垃圾收運規劃：2月15日(日)小年夜特別加班收運；2月16日(一)除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日(二)初一至2月19日(四)初三期間停止收運；2月20日(五)初四恢復正常垃圾收運。
環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)查詢。春節期間如欲前往定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。另為維持各定點的環境整潔，環保局除架設移動式監視器外，亦將派員機動巡查取締，若於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。
環保局提醒交付垃圾應依規定區分「ㄧ般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物，請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車。
此外，行動電源應單獨交付資源回收車，請勿混入一般垃圾；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」(網址：https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16)查詢。
如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Ntpcepd/NtpCp.aspx?ddsPageID=CONTACT)，並請於2月6日(五)前預約登記將安排年前清運；2月7日(六)至2月16日(一)登記僅受理預約年後之清運。若家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情歡迎至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄(網址：http://libahac.ntpc.gov.tw/)。
另民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，且嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得移送檢警偵辦，呼籲業者及民眾切勿以身試法。
環保局呼籲，政風單位已宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式表達對清潔隊員的感謝之意，因此再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。
更多新聞推薦
其他人也在看
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪
冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，提醒清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象署指出，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。此外，氣象專家透露，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
1號颱風「洛鞍」生成機率90% 專家揭路徑、侵台機率！又濕又凍雨區曝
菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家吳德榮指出，週五、週六（16、17日）颱風「洛鞍」的機率高達90%，將是今年第1號颱風，路徑預估不影響台灣，但將為後續冷空氣帶來水氣，迎風面轉為濕冷天氣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
隱眼殼別丟累積可換購物金！兌換管道一次看
生活中心／杜子心報導不少有在配戴隱形眼鏡的民眾，拆封隱形眼鏡後往往就會隨手把塑膠包裝殼丟進垃圾桶，卻不知道這些看似不起眼的空殼，其實具有不低的回收價值。近日有網友在《Threads》分享，自己去年底發現隱形眼鏡包裝殼可以回收，甚至累積後還能兌換購物金，消息一出立刻引發網友討論，不少隱眼族表示「戴了十幾年都不知道」、「現在才發現丟掉一堆資源」，相關貼文在社群上掀起熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本周氣溫回升注意日夜溫差大 下周二又變天轉冷
天氣風險分析師林孝儒表示，今天受大陸冷氣團且環境偏乾影響，晨間各地仍有顯著的輻射冷卻效應發生，低溫普遍降至低點，北部及東部達6-10度、中南部達11-14度，雖有南北差異，但體感皆偏寒冷。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 19
把握好天氣！今起連3天「暖如春」 專家揭下波降溫時間
[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
今晨氣溫達標強烈冷氣團！鄭明典揪不尋常1事：實在不太通
今（13）日大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度。前氣象局長鄭明典也表示「鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
天氣要變暖了嗎？高溫上看27度 鄭明典揭關鍵原因：清晨仍可能探10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（12）日大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，天氣轉為偏乾。前中央氣象局長鄭明典指出，目前台灣附近以相對微弱...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
大陸冷氣團減弱沒回溫？台北今飄雨偏冷 氣象署揭原因
《三立新聞網》報導，氣象署預報員劉沛滕說明，昨（11日）預測今日雲量偏少，實際情況為雲量明顯增加，加上局部飄雨，視覺與體感上容易讓人誤以為氣溫未回升。從實際觀測數據來看，北部氣溫已較前一日上升約1至2度，只是雲多影響日照，使回溫感受不明顯；南部則因回溫幅度較...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「1號颱風」生成機率提高 下一波強冷空氣1/20報到
今（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷。氣象專家吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、下週五成颱的機率調高至70%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
昨晚宜蘭5.3地震「台北搖晃11秒」 氣象署示警：仍有餘震
【緯來新聞網】昨（12日）晚9時31分宜蘭外海發生規模5.3地震，北部地區有感搖晃，台北市信義區搖晃緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」
下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。中天新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言