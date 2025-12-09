新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導
想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車站？新北市觀光旅遊局推出微笑山線大縱走尋寶任務「大棟山小百岳賞芒」，用最輕鬆的方式一次擁有「自然山景、芒花浪潮、百年鐵道文化」三大亮點！
大棟山海拔僅405公尺，是林口台地最高峰，名列臺灣小百岳，從樹林火車站走路800公尺就到登山口，交通超方便！適合一日輕旅行或親子健行。最受山友喜愛的「青龍嶺—大棟山」段僅3公里、坡度平緩，步道鋪面由自然土徑、砌石與碎石木屑交錯而成，兼具親近自然與良好排水性，不僅能俯瞰雙北都會景觀與大漢溪河谷，因沿稜線延伸至三角埔頂山，可在秋冬欣賞芒花，是攝影與賞景的熱門據點。
新北市觀光旅遊局於今（114）年推出微笑山線大縱走尋寶任務「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」，由專業領隊帶領民眾深入大棟山步道，透過實地健行與人文導覽，認識樹林、山佳一帶的自然地景與鐵道文化。大棟山步道交通便利、路線多元，是新北近郊最易上手的入門山域；而秋冬芒花點綴其間，更讓旅程增添季節氛圍。活動同時串聯在地人文景點，其一為新北市市定古蹟「山佳車站」，保留日治時期和洋式站體與洗石子外牆，站內陳列早期鐵道文物與老照片，再現山佳作為昔日運煤基地的歷史角色；其二則為微笑山線服務據點「心圓柑仔店」，該店家以友善農業與社區交流為核心，提供手沖茶飲、能量補給與在地小農農產，成為山友下山後的休憩據點。
新北市觀光旅遊局局長楊宗珉強調：「大棟山是新北最親民的小百岳，四季都有不同風景，秋冬芒花更是不能錯過！我們希望整合步道、社區與景點資源，透過遊程活動讓民眾用最輕鬆的方式愛上家山，也重新發現樹林、山佳一帶的鐵道文化與社區溫度，邀請民眾走進新北的家山，感受城市與山林共存的魅力。」更多新北旅遊資訊和活動請上新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁及IG查詢。
