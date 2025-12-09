新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶

[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣

