新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院

記者莊淇鈞／新北報導

小貨車後車斗內的豆腐掉出瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。

蔡女騎車行經摔車。（圖／翻攝畫面）

據了解，小貨車當時載著豆腐，行經汐止區中興路左轉駛入福德三路時，疑似小貨車後車斗內捆綁豆腐盤的繩子不牢靠，讓多盤摔落掉面瞬間成了豆腐渣，造成路面一片溼滑，後來陸續有騎士蔡女、呂男及曹男騎乘機車經過，都因此摔車倒地受傷，所幸3人送醫後僅四肢擦挫傷並無大礙。

清潔隊水車到場清洗路面。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到進行調查，騎士蔡女、呂男及曹男經酒測均未酒駕，因為小貨車當時已離開現場，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開罰新台幣3,000元至18,000元罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年。

