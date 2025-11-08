新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
記者莊淇鈞／新北報導
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。
據了解，小貨車當時載著豆腐，行經汐止區中興路左轉駛入福德三路時，疑似小貨車後車斗內捆綁豆腐盤的繩子不牢靠，讓多盤摔落掉面瞬間成了豆腐渣，造成路面一片溼滑，後來陸續有騎士蔡女、呂男及曹男騎乘機車經過，都因此摔車倒地受傷，所幸3人送醫後僅四肢擦挫傷並無大礙。
警方獲報到進行調查，騎士蔡女、呂男及曹男經酒測均未酒駕，因為小貨車當時已離開現場，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開罰新台幣3,000元至18,000元罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年。
更多三立新聞網報導
假牌騎士上路遇淡水警AI巡防破功 被逮直呼「太倒楣！」
日公務員惡性難改 偷拍「裙底風光」才交保半年同地點又再犯被逮
大姊因母千萬信託遭弟殺害 弟媳帶傷今午無語現身協助相驗
詐團車手開車衝撞警 新北刑大偵查隊長強勢執法開槍逮人
其他人也在看
侯友宜表揚新北18位好人好事代表 感謝得獎代表付出與奉獻
新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會今（7）日於市府6樓大禮堂，舉辦「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」，表揚18位善行典範。市長侯友宜親自頒獎，感謝得獎代表的長期付出與奉獻，他說：「做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，這也是舉辦典禮的意義。今年獲表揚的18位代表，包括鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。其中獲獎代表，淡水區福德里的王里熱心公益，疫情期間更主動關懷被隔離的獨居長者與鄰居，親手送上物資與問候，被里民稱為「活菩薩」。現年80歲的她，年輕時曾任婦產科助產士，迎接過無數新生命。她說這份工作讓她學會慈悲與責任，也讓她更想回饋社會。她謙虛地說：「好事，不在於宏大，而在於真心；好人，不在於名聲，而在於持續地行動」。汐止區的鄭陳阿園，則以一生詮釋「堅毅中的溫柔」。她從雲林到新北，靠著務農、保母、清潔等工作養大六名子女，還照顧十名孫兒。生活再忙仍抽空擔任環保志工、省吃儉用做公益，得知有人需要幫助，便慷慨捐贈物資與善款。樸實的她用最真誠的心，實踐了「行善不分大小，台灣好新聞 ・ 1 天前
新北表揚18位好人好事代表 致敬平凡英雄付出
（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市一群人默默行善、無私奉獻，讓城市多了一分溫度。市府與新北市表揚好人好事運動協會，下午在市府禮堂表揚18名好人好事代表善行典範，感謝得獎者長期付出與奉獻。中央社 ・ 1 天前
領普發金來新北玩！現金變旅程 入住新北享折扣！
記者蔡琇惠／新北報導 中央普發現金好康來了！新北市觀光旅遊局攜手各大旅宿及觀光景點業…中華日報 ・ 15 小時前
114年新北市表揚18名好人好事代表 侯友宜：善的力量照亮新北
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府與新北市表揚好人好事運動協會七日下午在市府六樓大禮堂舉…中華日報 ・ 10 小時前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
新北地政自助櫃檯 升級啟用
記者蔡琇惠／新北報導 新北市地政局服務再升級！即日起，全新「自助櫃檯」…中華日報 ・ 7 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 13 小時前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 10 小時前
新北消防形象月曆 販售所得捐愛心大平台做公益
新北市政府消防局今（8）日舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表會，本屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。新北消防月曆迄今推出已邁入第 18 屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆，本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆將由全家便利商店獨家販售，自 114 年 11月 8 日 10 時起開放預購至 115 年 1 月 31 日 24 時止。消防局指出，消防形象月曆售價為新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」之諧音。民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神台灣好新聞 ・ 11 小時前
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 13 小時前
飼主注意！新北「犬貓絕育補助」延長受理至11/28
飼主注意！原訂今年9月30日截止的「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，新北市政府動物保護防疫處宣布，受理期限將延長至11月28日下午5時止，呼籲飼主把握最後機會，及早為毛寶貝絕育。中天新聞網 ・ 12 小時前
艋舺龍山寺捐新北消防救援裝備 侯友宜感謝守護救災安全
艋舺龍山寺今（8）日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。侯友宜表示，感謝艋舺龍山寺捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。消防局也感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 9 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 17 小時前
補充保費爭議後與賴總統同台 石崇良：改革要持續 爭取最大共識再推動
健保補充保費擬改革惹議，目前已暫緩規劃。衛福部長石崇良今（8）日表示，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，但會取得最大共識才往下一步。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道
國道三號北上291k嘉義竹崎路段今（8日）上午11時左右傳出車禍，一輛水泥車不明原因翻覆，側倒在槽化線上，導致車內的混凝土往右側流出，占用出口匝道，警方獲報後抵達現場進行事故排除，目前車輛已經撤離，並且正在清洗地板。中天新聞網 ・ 13 小時前
出道3年站上小巨蛋！BLACKPINK師妹成「2026第一」連兩天開唱
怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷
（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。中央社 ・ 13 小時前
北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這自由時報 ・ 13 小時前