新北小貨車闖紅燈撞機車 2人噴飛慘摔骨折送醫

新北市今（6）日發生一起車禍，一輛小貨車凌晨行經泰山某路段時撞上一部機車，機車騎士與乘客倒地骨折受傷，所幸意識清楚無生命危險，警方初步研判為小貨車闖紅燈釀禍。

新北市泰山凌晨一輛貨車疑因闖紅燈撞上機車。（圖／翻攝畫面）

警方調查，曾姓男子（70歲）今凌晨駕駛小貨車行經新五路高架道路，下閘道在中港南路口時撞上一台機車，騎士曾姓男子（22歲）與後座乘客吳男（22歲）遭撞後噴飛倒地，造成曾男右手腳擦挫傷、吳男右腳骨折，所幸2人皆意識清楚送醫治療後無生命危險。

轄區林口分局獲報派員到場，初步查出肇事小貨車疑因闖紅燈違規釀禍，駕駛酒測值為0，確切原因與肇責仍後續調查鑑定釐清。

