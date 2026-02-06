新北小農發文感謝蘇巧慧：真正了解農民的艱困

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前提出包括「0-6歲新北孩童免醫療部分負擔」、「長輩裝假牙補助五萬元」等「六大福利政見」後，得到許多育兒與家中有長輩的家庭認同。

新北小農發文感謝蘇巧慧：真正了解農民。（圖／截取蘇巧慧臉書）

蘇巧慧在新北基層十年耕耘，也得到了小農的支持。新北綠竹筍吳姓小農，2/6發了一篇感謝蘇巧慧的臉書文。吳姓小農表示，在農業的深淵浮浮沉沉十幾年，在他改變耕作與經營方式時四處找尋幫忙，四處碰壁與冷潮熱諷，沒有人願意伸手幫忙時，蘇巧慧委員在因緣際會下吃到我們的家綠竹筍，與不務正業的農產品，願意停下忙碌的腳步，真正了解底層農民的艱困。蘇巧慧每年每季無時無刻的關心讓他的綠竹農場感動不已，也讓他原本要放棄農業的心又燃起一絲絲希望。於是吳姓小農趁著蘿蔔採收季節寄了代表凍蒜的大蒜，與代表好彩頭的紅紫皮白蘿蔔給蘇巧慧，希望讓蘇巧慧吃到「有生命的食材」。期許她翻轉新北，衝出不一樣的新北農業。蘇巧慧收到農產品後也馬上跟農產品合照，留下溫馨的畫面。

網友們也紛紛表示「只有心繫台灣的從政才會真正關心農民」、「衝～衝～衝～」、「讚讚讚，一人當選，兩人服務」、「願意傾聽的民意代表很少了」，為蘇巧慧和小農加油。

