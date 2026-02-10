新北小雞搶先合掛看板 何時請辭拚選舉？ 李四川鬆口了

外界關注台北市副市長李四川何時會投入新北市長選站，李四川10日在北市府市政會議受訪首度鬆口表示，如果11日與輝達簽約完，他會做的所有決定，都會跟大家報告。（本報資料照片）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，日前北市府已審查T17、18基地地上權的權利金完畢，台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，明日應可順利簽約。媒體追問，李四川何時會投入新北市長選舉？李四川首度鬆口表示，如果明天與輝達簽約完，他會做的所有決定，都會跟大家報告。

李四川今日出席市政會議前受訪，媒體詢問，李四川今年會在哪邊過年？李四川回應，過年按照往例我大概都是回南部，那大概也許會回小琉球，那完了以後再回來。

廣告 廣告

媒體追問，今天是否是李四川在北市府最後一場市政會議？李四川則首度鬆口正面表示，明天如果與輝達合約完成簽訂，「我想我會做所有的決定，都會跟各位報告」。

針對國民黨新北市已經有議員擬參選人何元楷在汐止掛上聯合看板，李四川是否知情？他表示，不曉得，但這段期間從所有的民調，可以得知新北市民對他的支持，他非常的感謝，李四川並再度強調，輝達如果簽約完成後，會告訴大家他的決定。

媒體詢問，日前李四川出席板橋里長聯誼會，被發現與新北市長侯友宜交談，內容聊到了什麼？李四川回應，每年板橋的里長聯誼會，主席林榮彩都會邀請他，他去年也有參加，他也就市政的部分跟侯友宜請教，並強調侯友宜的政績，值得他來學習。

【看原文連結】