新北少女互毆同性伴侶！ 警到場赫見她竟酒駕無照上路

女子拿安全帽毆打對方。（圖／翻攝畫面）





新北市土城昨天（16日）深夜傳出2名女同性情侶當街互毆的衝突事件，整個過程都被樓上住戶錄下，轄區土城警方獲報到場時，赫然發現顏姓少女不僅未成年無照騎車外，甚至還酒駕，酒測值0.18mg/L，依規定予以開單扣車，並對她開出無照罰單，至於互毆部分，2人均不願提告，警方也依規定進行家暴通報。

透過畫面可見，事發在昨天（16日）深夜11時許，17歲顏姓少女與18歲潘姓女子為同性情侶關係，行經土城中華路一段時，爆發肢體衝突，其中一人拿起安全帽朝對方頭部猛砸，隨後另一方也不甘示弱，掄起拳頭將對方壓在地上痛毆。

廣告 廣告

女子反擊將對方壓在地上猛揍。（圖／翻攝畫面）

後續轄區土城警方接獲民眾報案趕到現場時，赫然發現顏姓少女不但無照騎車上路還酒駕，酒測值0.18mg/L，依規定予以開單扣車，並對她無照駕駛部分開單告發；2人後續都不願對對方提告，警方依規定進行家暴通報。

土城分局也呼籲，呼籲如遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，如有違法情事，警方將依法究辦，以維護社會治安。

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

誇張！離譜駕駛不禮讓行人還撞嬰兒車肇逃 傻眼畫面曝光

普發一萬開放ATM領現！ 林口警挽袖「熱血防詐」

館長遭前員工控「逼睡館嫂」涉職場性騷 新北勞工局回應了

