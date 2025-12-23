新北少年割喉案二審判12年 侯友宜：應從重量刑讓正義回歸

侯友宜表示，對加害者應該從重量刑，讓正義能夠回歸。（圖／報系資料庫）

新北市某國中2023年12月發生殺人案。郭姓少年因為要幫林姓乾妹出氣，竟然直接拿刀刺殺同校的楊姓學生。案經上訴以後，台灣高等法院今（23）日判決出爐，郭、林兩人皆加重刑期，分別改判12年、11年。對此，新北市長侯友宜表示，對加害者應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

侯友宜今日前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察時表示，他完全能夠感受到被害者的傷痛，司法正義是最後一道防線，應該要讓被害者的傷痛能夠減少最低，所以對加害者我們更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

郭姓少年以及林姓少女在2023年12月25日中午，在新北市某國中對楊姓學生割頸等，最終導致其死亡。新北地院一審判決郭、林9年、8年。郭、林2人提起上訴以後，全案進入二審階段。

台灣高等法院認為，綜合考量少年被告2人所涉非行之行為情狀、其等行為人情狀，以及基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由，並斟酌檢察官、被害人法定代理人、少年被告2人及辯護人對於科刑所表示之意見，基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的，分別量處郭12年、林11年有期徒刑，可上訴。

