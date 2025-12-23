新北少年割喉案引爆輿論！律師轟少事法保護加害者：他們有懺悔嗎？

高等法院今（23）日二審宣判新北少年割喉案，「乾哥」行兇遭判12年，「乾妹」因教唆判刑11年，受害家屬崩潰表示《少年事件處理法》將未成年凶手個資全數隱匿，然在民事訴訟中，自家地址、個資卻被完整揭露給加害方，法律是在保護誰？對此，巴毛律師陳宇安坦言，自己手上幾件少事法案件，她都是被害人一方的律師，法律對加害者的保護，讓自己有一種「到底現在犯錯的是誰啊？」的感覺。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，《少事法》當然立意良善，然而「一個判11年、一個12年，出來還沒30歲，他們真的會悔改嗎？還是從阿四變老大？」

她也提到，去板橋簡易庭、新店簡易庭看，一群一群勾肩搭背、嬉皮笑臉的阿志頭，走法院跟走廚房一樣，開完庭在法院門口抽煙，然後被老大載走，他們有在懺悔、有在反省嗎？「信他們有在反省不如信你是秦始皇」。

陳宇安無奈表示，最近手上幾件《少事法》案件，她都是被害人一方的律師，法律對加害者的保護跟包容，常常讓自己有一種「到底現在犯錯的是誰啊？」的感覺，加害人的筆錄、紀錄都因為《少事法》規定不能看，但自己這方的部份對方都可以閱卷。她最後忍不住長嘆，「尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後我當事人身心受創在家裡哭，看心理諮商，唉」。

