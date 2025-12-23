新北少年割頸案二審判12年！侯友宜：應從重量刑讓正義回歸

2025年12月23日新北市／新北市長侯友宜(前排中)23日視察三重玫瑰立體停車場多目標新建工程時受訪，針對新北校園割頸案二審判決強調對加害者應從重量刑，讓正義能夠回歸。（吳嘉億攝）

針對新北市某中學發生校園割頸案，台灣高等法院今（23）日宣判持彈簧刀割頸的郭姓少年12年、教唆的林姓少女12年之有期徒刑。對此，新北市長侯友宜受訪時回應，對加害者應從重量刑，讓正義能夠回歸。

侯友宜今日前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察，受訪時指出自己完全能夠感受到被害者的傷痛，強調司法正義是最後一道防線，認為應該要讓被害者的傷痛減少到最低；重申對於加害者應該要從重量刑，讓正義能夠回歸。

案件發生在前年聖誕節時楊姓國中生於學校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審時各被依殺人罪判決9年、8年徒刑，案件上訴經台灣高等法院宣判郭12年、林11年，全案仍可上訴。

