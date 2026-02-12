新北少年割頸案判決定讞！少年父將公布一切 痛批：不讓過好年
新北市土城楊姓國中生前年耶誕節，在校內遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，一審被依殺人罪分別判處9年、8年徒刑；二審改判郭嫌12年、林姓少女11年，案件上訴到最高法院後，今天（12日）駁回上訴，全案定讞；稍早楊姓國中生的父親接受電訪時也做出回應，無奈表示，得知這樣的訊息，而且在過年前，他不讓我過好年，大家都不要有好年過嘛，隨後更表示會公布一切。
楊父稍早接受媒體電訪時表示，現在腦筋有點亂，得知這樣的訊息，而且還是在過年前，他不讓我過好年，大家都不要有好年過嘛，揚言會把所有法官如何對待他們，尤其是拿《少事法》打壓、打我，打我悶棍，我通通講出來。
楊父後續也說，明天會公布兩審的判決書，他們怎麼判，都會公布出來，隨後更說，坦白講本來有計劃今年回去過年，那今年也不用回去過年了。
新北市一名楊姓國中生前年耶誕節在校園內遭郭姓少年持彈簧刀割頸殺害案，經一、二審審理後，最高法院今駁回上訴，全案定讞。郭姓少年判處12年徒刑，教唆的林姓少女判11年徒刑。
即時中心／林韋慈報導震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，最高法院今（12）日下午駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，郭姓乾哥有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞。
社會中心／綜合報導新北市一所國中於2023年12月25日爆發震驚社會的校園殺人案。郭姓少年疑因替「乾妹」出面，在校內持彈簧刀攻擊同班國三楊姓學生，連刺10刀致其重傷，送醫搶救仍不治。案件一審依殺人罪判郭男9年、涉教唆的林姓少女8年徒刑；二審改判加重為12年與11年。案件再經上訴後，最高法院認定上訴理由不符合法規，裁定駁回，全案確定。死者父親得知結果痛批：「法官敢不敢帶回去教？」。
新北國中生在學校遭割頸死亡命案12號定讞，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女分別遭判處12年及11年有期徒刑定讞，死者楊姓少年父親接受媒體訪問時憤怒直呼：「不讓我好好過年！」（請聽ＡＩ報導）。 新北
社會中心／綜合報導新北市一所國中於2023年12月25日發生駭人聽聞的校園殺人事件。郭姓少年疑為替「乾妹」出頭，在校內持彈簧刀攻擊同班國三楊姓學生，連續刺擊造成對方身中10刀，送醫搶救仍宣告不治。一審依殺人罪判郭9年、教唆的林姓少女8年徒刑；二審改判加重為郭12年、林女11年。案件再上訴後，最高法院今認定理由不符合法定要件，裁定駁回上訴，全案定讞。
2023年震驚全國的新北市國中生校園割頸命案，最高法院昨天維持高等法院二審判決，殺人犯郭姓乾哥判處12年有期徒刑，而教唆殺人的林姓乾妹則處11年徒刑定讞。死者楊姓國中生的爸媽今天上午在新北市議員石一佑陪同下召開記者會，記者會提到3千多字18點聲明，痛批「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇！」還提到郭姓乾哥在行兇後，還拍下他兒子被消防救護員急救的畫面PO網，下標「最美的風景」，這是楊爸爸最痛的。
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北校園命案今天定讞，行凶少年判12年、少女11年徒刑。民進黨新北市議員石一佑晚間表示，被害學生父親獲悉後，情緒相當激動且難過，將於13日開記者會敘述沉痛心情。
