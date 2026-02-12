新北少年割頸案判決定讞！少年父將公布一切 痛批：不讓過好年

楊父稍早接受電訪痛批。（圖／東森新聞）





新北市土城楊姓國中生前年耶誕節，在校內遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，一審被依殺人罪分別判處9年、8年徒刑；二審改判郭嫌12年、林姓少女11年，案件上訴到最高法院後，今天（12日）駁回上訴，全案定讞；稍早楊姓國中生的父親接受電訪時也做出回應，無奈表示，得知這樣的訊息，而且在過年前，他不讓我過好年，大家都不要有好年過嘛，隨後更表示會公布一切。

楊父稍早接受媒體電訪時表示，現在腦筋有點亂，得知這樣的訊息，而且還是在過年前，他不讓我過好年，大家都不要有好年過嘛，揚言會把所有法官如何對待他們，尤其是拿《少事法》打壓、打我，打我悶棍，我通通講出來。

楊父後續也說，明天會公布兩審的判決書，他們怎麼判，都會公布出來，隨後更說，坦白講本來有計劃今年回去過年，那今年也不用回去過年了。

