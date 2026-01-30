新北就博會初媒合率逾五成

農曆年前轉職潮，新北市政府勞工局昨（三十）日在市府大禮堂舉辦「二○二六新北暖冬就業博覽會」，五十四家廠商釋出逾二千六百個職缺，吸引逾千人到場，初媒合率達五三‧三％。

就服處長葉建能受訪指出，餐飲旅宿與零售量販業人力缺口大，職缺占比近六成，薪資最高可達五二K，活動設置「履歷健診」服務，協助民眾強化履歷與面試技巧。

本次新北榮民服務處亦設立服務台，榮服處服務組長王玟琳表示，這次針對退除役官兵及其眷屬提供即時且專業的一對一職涯媒合諮詢服務，依個人專長與需求引導投遞職缺、掌握面試方向，縮短求職歷程等待期。

現場民眾積極投遞履歷，曾赴日本餐飲業工作的杜先生，返台後期盼憑海外經驗開創新職涯。新北就服處提醒，二月十一日蘆洲區公所七樓禮堂仍有徵才活動，年後三月三日、十日、十三日將舉辦新春及在地徵才，詳情可上「新北市人力網」查詢或電洽免付費電話○八○○－○九一五八○。