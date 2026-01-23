新北局處聯檢兒童遊戲場 要求缺失業者限期改善

248260123a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

寒假將至，新北市府消保官會同經發局、工務局、衛生局及消防局，針對室內兒童遊戲場展開聯合稽查。這項行動抽查6家業者，檢核重點涵蓋設施安全、建築物公安、消防設備、營業衛生及儲值卡條款。調查顯示，受檢的6家業者均有不同程度缺失，相關主管機關已當場輔導並責令限期改善。

在設施安全部分，消保官指出目前全市列管13家遊戲場，這回針對新開幕或尚未受檢的6家業者查核。結果僅1家業者依規將合格證明書及檢驗報告送市府備查，其餘5家遊樂場因程序未完備，市府已要求在完成前暫停開放設施，以避免兒童使用未經檢驗合格的設備而發生危險。

針對消費權益，考量去（2025）年「貝兒絲樂園」歇業衍生退費爭議，市府這趟加強查核儲值卡條款是否符合規範。受檢業者中僅1家販售儲值卡，但卡面漏未記載「逾保障期間發行人仍負履約責任」資訊，現已改正。消保官提醒儲值卡應提供至少1年履約保障，即便保障期滿，消費者仍得持卡使用或請求退款。

此外，稽查發現部分業者未辦理公安申報、未經核准變更建築物使用類組，甚至有緊急進口封閉或防火門無法回歸等消防隱憂。市府已針對缺失啟動裁罰或限期改善，並宣導場內應備妥急救箱、落實環境清消及設置洗手設備或公告。消保官強調將對未改善者依法從嚴處理，全面保障兒童生命安全與消費權益。

照片來源：新北市政府提供

