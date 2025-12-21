新北居住政策 注入青年視角
記者吳瀛洲∕新北報導
新北住都中心首度針對青年族群舉辦「一一四年度宣傳短片暨論文徵選」，結果出爐並於二十日頒獎；這次以「社會住宅」與「都市更新」雙核心為題，徵選旨在透過學術論證與影像敘事，深化居住議題的社會對話，並培育新世代的城市治理人才。
新北住都中心執行長錢奕綱表示，這些來自青年的創意與觀點，將為新北的居住政策注入嶄新動能。
新北住都中心表示，這次徵選在論文組方面，參賽者展現高度專業，議題涵蓋社宅行政運營優化、評鑑制度設計、弱勢族群的包容性支持，及都更後的地區活化與永續發展策略。短片組作品則擅長運用鏡頭語言敘事，從青年首次入住社宅的期待、共生空間的人情交流，到老舊街區都更後的重生故事，細膩構築出城市安居的多元樣貌。
另為擴大社會參與，徵選特別設置網路人氣獎，讓大眾能透過青年視角，重新理解社會住宅與都市更新的重要性。
