新北居服員夫妻不爽垃圾車沒對齊！飆三字經「酒瓶K頭」暴打清潔員下場出爐

新北居服員夫妻不爽垃圾車平台沒對齊，持酒瓶暴打清潔員。

新北市汐止黃姓居服員、李姓妻子不滿林姓清潔隊員操作資源回收車升降梯的平台高度不對，竟辱罵三字經、持酒瓶攻擊清潔員頭部。簡易庭考量兩人已賠償11萬元和解，判決「免刑」；檢方上訴，士林地院二審認為兩人攻擊公務員頭部要害且有前科，免刑實屬過輕，撤銷原判決，改判黃男拘役25日、李女拘役15日，得易科罰金。

判決書指出，黃男、李女兩人均為居家照顧服務員，2024年4月9日下午丟垃圾時，不爽林姓清潔隊員操作升降梯平台沒跟台階同高，當場情緒失控。夫妻倆先是以「白癡」、「幹你娘」、「你是白癡嗎」等語痛罵林姓清潔員，隨後爆發肢體衝突，林姓清潔員伸手將黃男推倒，黃男怒持酒瓶砸清潔員頭部，李女則在旁助陣，直到垃圾車司機制止才收手。

一審士林地院簡易庭審理時，考量夫妻倆坦承犯行，且已與林姓清潔隊員達成調解，賠償11萬元完畢，清潔員同意撤回傷害及妨害名譽告訴。一審法官認為兩人雖然妨害公務，但動機是因黃男先遭推倒才還手，情堪憫恕，因此依刑法第59條及61條規定，諭知免刑。

士林地檢署檢察官提起上訴。檢方指出，被告兩人僅因細故就暴力相向，且攻擊部位是頭部要害，手段非輕；加上黃男有毒品、傷害、恐嚇前科，李女亦有毒品前科，素行不佳。檢方強調，妨害公務罪章是為了保護國家公權力執行及公務員人身安全，若輕易給予免刑，無法彰顯法治精神。

二審合議庭審理後採納檢方見解。法官認為，原審雖然考量了和解因素，卻忽略了被告攻擊頭部要害的危險性，以及兩人過往的素行紀錄。合議庭指出，兩人僅因不滿公務執行方式，就以言語侮辱及暴力攻擊，嚴重損害公權力威信，即使已經賠償，判處免刑仍嫌過度寬縱。

士林地院最終撤銷原判決量刑部分，依妨害公務罪改判黃男拘役25日、李女拘役15日，如易科罰金，均以1000元折算1日，全案定讞。



