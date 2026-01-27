新北展開春安勞檢 勞局長：勞工平安過好年

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市勞工局長陳瑞嘉今天表示，即日起執行春安勞檢，將鎖定營造工地、食品及化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運業者實施檢查，讓勞工朋友都能平安、健康過好年。

陳瑞嘉今天率員到國都汽車新莊廠訪視，以了解汽車修護業不同工段的底盤、輪胎、鈑金、烤漆作業區，關懷整體作業SOP及勞工使用防護用具情形，提醒雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維修保養高峰趕工造成勞工過勞。

陳瑞嘉表示，即日起要求勞檢處執行春安勞檢，將鎖定營造工地、食品及化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運業者實施檢查，盼能讓勞工朋友都能平安、健康過好年。

勞檢處長林澤州表示，春安檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，以督促雇主落實各項安全防護工作，雇主使勞工加班或輪班時，應隨時注意人員健康情況，並遵守勞基法工時上限，期盼勞工朋友在春節來臨前，都能平安、健康工作，讓勞雇雙方開心過好年。（編輯：林恕暉）1150127