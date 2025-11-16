新北山佳棒壘球場與遙控賽車場全新啟用 區域運動休閒環境再升級

高灘處與台灣遙控車模型協會共同辦理比賽活動，為山佳遙控賽車場完工揭幕。（圖：新北市高灘地工程管理處提供）

為提供樹林區山佳河濱公園更完善的運動休憩空間，新北市高灘地工程管理處啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫。於十六日辦理競賽活動正式啟用。經場地調整後，山佳棒壘球場Ａ座與遙控賽車場皆擁有完整獨立的使用空間，不再互相干擾，民眾可更安全、順暢地從事運動與活動，整體環境安全與使用品質均大幅提升。

高灘處長黃裕斌表示，工程針對棒壘球場Ａ座左外野與遙控賽車場重疊問題，重新配置場域並善用周邊綠地，同步改善兩項活動的設施空間，讓使用者能體驗完整的設施空間。完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分為初級與進階兩個區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。

黃裕斌指出，工程階段亦多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，使整體環境更貼近使用者期待。完工後邀請車友試跑回饋表示，賽車場鋪面平整、場地使用橡膠分隔條劃分，可依需求靈活變換賽道，提升了操控與競賽的樂趣，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的遙控賽車活動場域。

改善後的山佳棒壘球場Ａ座與遙控賽車場，提供樹林區山佳河濱公園市民更優質的戶外運動環境，高灘處誠摯邀請喜愛遙控賽車及騎乘自行車的民眾，相約同遊體驗全新的運動休憩空間與欣賞山佳河濱景色。