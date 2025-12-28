新北山坡地占88％！逾千次檢查水保 守護坡地居住安全

新北市轄區內山坡地面積占全市土地面積的88％，為因應極端氣候帶來的潛在的山坡地災害風險升高，新北市農業局針對山坡地開發案件實施監督管理，在今年施工中檢查次數達1018次。（新北市農業局提供）

新北市轄區內山坡地面積占全市土地面積的88％，為因應極端氣候帶來的潛在山坡地災害風險升高，新北市農業局針對山坡地開發案件實施監督管理，透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，降低遭遇災害時對居民生活的衝擊，以期在山坡地防災超前部署。

農業局指出，除了嚴謹的水土保持計畫審查制度外，農業局在水土保持計畫開工後持續落實工地施工檢查制度。民國114年計有186件施工中的水土保持計畫案件，在今年施工中檢查次數達1018次，除了定期派員進行現場查核，確認施工現場是否依核定水土保持計畫執行外，汛期與颱風來臨前也會前往工地進行防災措施檢查。

農業局強調，嚴格的施工中檢查不僅是法規的要求，更是防止人為不當開發導致山坡地災害產生的預防措施，新北市將持續強化坡地安全管理防線，共同守護居民居住安全。

農業局也呼籲民眾，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士以及廣大市民的共同參與，山坡地開發案件除了要合法申請並依圖施作，現場也要做好水土保持處理與維護，民眾應針對永久性的水土保持設施持續加強維護，一同維護山坡地水土保持，打造更安全、具韌性的山坡地居住環境。

