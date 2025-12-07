新北山坡地社區安全性強化 議員黃心華：盼市府建立輔導機制
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區碧瑤社區與錦秀社區間擋土牆因豪雨崩塌，突顯坡地社區的公共安全危機，工務局提醒社區住戶平時就應主動觀察擋土牆排水功能是否正常，定期委請專業單位勘驗；議員黃心華也建議，新北市許多坡地社區擋土牆均已老舊，普遍都有排水孔阻塞、數量不足隱憂，盼市府能建立輔導及輔助機制，保障市民生命財產安全。
工務局長馮兆麟指出，山坡地坡地社區常因擋土牆致災，社區住戶平時就應該多觀察擋土牆的排水孔功能是否正常且沒有阻塞情形，於雨天時是否具有正常排水功能，避免土壓、水壓力過大而釀災，而擋土牆是否有裂縫、社區周圍排水溝暢通排水、路面是否有裂縫沉陷等，這些都是觀察坡地潛在變化的重要因子，如發現有異狀經專業技師勘檢後，應依其建議改善，防範災害發生。
新北市自2021年起領得使用執照的山坡地社區，工務局皆會要求建商依山坡地審查要求，安裝自動化監測，並移交給社區按計畫長期維護管理，而既有的山坡地社區，如經會勘確認有需要，提供免費安裝監測儀器，維護坡地環境安全。
馮兆麟說，所以坡地社區安全，平時就應仰賴住戶依法善盡維護管理職責，用心觀察環境變化，對於社區的監測儀器更應定期去了解觀測情形，包含是否正常連線或監測前後差異，這樣才能及時發現災變前兆，想要降低災害發生，民眾應要以更積極的態度來面對災害的威脅，許多坡地社區災變前都是有跡可循的，住戶應要定期巡檢及觀察，才能預防災害發生提高居住安全。
擁有土木工程專業的黃心華指出，未來新北市府應對於所有坡地社區，檢討及落實相關補救項目，針對許多坡地社區的下水道設施及雨水截流設施多半都有破損，水份會透過裂縫滲入地底，在周遭區域形成掏空，輕則造成路面下陷、重則引發坡面滑動，因此應強化坡地社區的截排水設施的維護及補強。
黃心華說，錦秀社區的監測儀器在災變發生前兩天，就發現數據異常，幫政府及民眾爭取了兩天預警時間，當老舊坡地社區無法在短時間內完成所有設施補強維護時，加裝適當的監測設備，就成為保障居民生命安全的利器，以目前科技，已經有多種價格親民的裝置可供選擇。
他表示，新北市許多老舊的擋土牆，普遍都有排水孔阻塞、排水孔數量不足的隱憂，在雨季時往往會造成大量水壓累積在擋土牆後面，形同要「推倒」擋土牆的額外力量，市府應該建立輔導及補助制度，讓這些失去功能的排水口得以恢復功能，降低擋土牆傾覆倒塌的風險。
更多自由時報報導
獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚
錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆
台南陸軍砲校搬遷原址活化 第1個進駐單位曝光了
名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了
其他人也在看
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 130
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 166
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 95
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 6
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 17
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
MLS》邁阿密國際首奪冠 貝克漢：球給梅西
Lionel Messi今天送出2次助攻，幫助邁阿密國際以3比1擊敗溫哥華白浪，奪得隊史第1次MLS盃冠軍，也是他個人生涯成年隊第44度奪下冠軍。TSNA ・ 1 小時前 ・ 發起對話
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 13 小時前 ・ 136
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 377
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 2 小時前 ・ 18
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 21 小時前 ・ 13
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 10
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 263