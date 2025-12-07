新北山坡地社區安全性強化 議員黃心華：盼市府建立輔導機制

山坡地社區居民要主動重視坡地監測，確保家園安全。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區碧瑤社區與錦秀社區間擋土牆因豪雨崩塌，突顯坡地社區的公共安全危機，工務局提醒社區住戶平時就應主動觀察擋土牆排水功能是否正常，定期委請專業單位勘驗；議員黃心華也建議，新北市許多坡地社區擋土牆均已老舊，普遍都有排水孔阻塞、數量不足隱憂，盼市府能建立輔導及輔助機制，保障市民生命財產安全。

工務局長馮兆麟指出，山坡地坡地社區常因擋土牆致災，社區住戶平時就應該多觀察擋土牆的排水孔功能是否正常且沒有阻塞情形，於雨天時是否具有正常排水功能，避免土壓、水壓力過大而釀災，而擋土牆是否有裂縫、社區周圍排水溝暢通排水、路面是否有裂縫沉陷等，這些都是觀察坡地潛在變化的重要因子，如發現有異狀經專業技師勘檢後，應依其建議改善，防範災害發生。

新北市自2021年起領得使用執照的山坡地社區，工務局皆會要求建商依山坡地審查要求，安裝自動化監測，並移交給社區按計畫長期維護管理，而既有的山坡地社區，如經會勘確認有需要，提供免費安裝監測儀器，維護坡地環境安全。

馮兆麟說，所以坡地社區安全，平時就應仰賴住戶依法善盡維護管理職責，用心觀察環境變化，對於社區的監測儀器更應定期去了解觀測情形，包含是否正常連線或監測前後差異，這樣才能及時發現災變前兆，想要降低災害發生，民眾應要以更積極的態度來面對災害的威脅，許多坡地社區災變前都是有跡可循的，住戶應要定期巡檢及觀察，才能預防災害發生提高居住安全。

擁有土木工程專業的黃心華指出，未來新北市府應對於所有坡地社區，檢討及落實相關補救項目，針對許多坡地社區的下水道設施及雨水截流設施多半都有破損，水份會透過裂縫滲入地底，在周遭區域形成掏空，輕則造成路面下陷、重則引發坡面滑動，因此應強化坡地社區的截排水設施的維護及補強。

黃心華說，錦秀社區的監測儀器在災變發生前兩天，就發現數據異常，幫政府及民眾爭取了兩天預警時間，當老舊坡地社區無法在短時間內完成所有設施補強維護時，加裝適當的監測設備，就成為保障居民生命安全的利器，以目前科技，已經有多種價格親民的裝置可供選擇。

他表示，新北市許多老舊的擋土牆，普遍都有排水孔阻塞、排水孔數量不足的隱憂，在雨季時往往會造成大量水壓累積在擋土牆後面，形同要「推倒」擋土牆的額外力量，市府應該建立輔導及補助制度，讓這些失去功能的排水口得以恢復功能，降低擋土牆傾覆倒塌的風險。

