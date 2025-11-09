新北山客尞尞客庄產業節登場 三峽青農共創客家新氣象！

客家局劉冠吟局長與吉那罐子合唱新北客家主題曲。（新北市客家事務局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

「2025新北山客尞尞客庄產業節—聚寮季」今（9）日於新北市客家文化園區熱鬧登場，由新北市政府客家事務局與三峽客家聚落返鄉青年共同策劃，融合農產、茶藝、醬缸與工藝四大主題，打造兼具在地風味與生活美學的客家文化節。開幕現場氣氛熱烈，結合主題市集、茶宴體驗、醬缸手作及多組藝文表演，吸引許多民眾參與。活動以「聚寮」為核心概念，象徵客家人團聚協作、共食共作的精神，並以青年創意為動能，重新詮釋客家文化在現代生活的延展力。

廣告 廣告

客家委員會副主任委員邱星崴更是親自出席，與新北市客家局長劉冠吟、三峽區長施玉祥及在地里長、青農、創生團隊共同參與開幕儀式。

劉冠吟表示，「山客尞尞」不只是市集或活動，而是一個返鄉青年與土地共創的平台。「我們希望讓更多人看見三峽獨有的產業特色，聯名陶博館、客家青農及在地名店，用獨特性讓『山客尞尞』品牌魅力極大化。」

現場貴賓共襄盛舉，歡慶三峽山客尞尞節慶。（新北市客家事務局提供）

主題市集以「廚房、農作、工藝」為軸，邀請台三線客家庄、三峽店家及客家職人共襄盛舉。民眾只要完成闖關與消費，即可獲得「NPC職人卡」，後續到店家消費時可享優惠，讓活動能量延續到地方經濟循環，打造「山客尞尞」品牌的永續鏈結。本次下午茶宴由「老柴咖啡館」、「咖啡。停！」與「一碗幸福好滋味」三間店家聯名，以「戴記茶坊」、「天芳茶行」、「五寮綠竹筍」與「蜂樺蜂蜜」等青農產品入菜，現場80人共同享用限定茶點。活動結束後，這些聯名商品也將於各店持續販售，讓更多人品味三峽獨有的茶香、筍香與蜜香。

另一亮點「醬缸藝術」課程由客籍醃漬達人丁寶珠老師親授糖醋蘿蔔，體驗客家勤儉愛物的生活智慧；並與「新北市立鶯歌陶瓷工藝博物館」合作推出「梅甕回娘家」方案，邀請民眾攜帶舊甕再利用，實踐減碳環保理念。

廣告 廣告

辦理醃漬客家糖醋蘿蔔，並與鶯歌陶瓷博物館聯名梅甕醃漬。（新北市客家事務局提供）

今年特別輔導三峽青年與商家共同推出五條客家聚落體驗遊程，由佈新山社、大埔製茶廠、祥興茶行、賴世勇竹藝教師與鼎勝養蜂共同策劃，共吸引75人參與。行程從採野草、採茶、認識養蜂，到以茶油、竹筍、蜂蜜入菜的產地餐桌，讓民眾從田間走進餐桌，感受客家生活的永續哲學。其中，大埔製茶廠更榮獲「英國茶學院國際競賽—至尊大獎」，成為三峽客家青年的驕傲，也為「山客尞尞」品牌注入國際級的能量與光采。

三峽並非傳統定義上的客庄，但這裡保有濃厚的客家底蘊與聚落文化，從茶園、竹林到蜂場，展現了獨有的「新北客庄味」，更「尞」出屬於新北的客家風格。「山客尞尞」品牌未來將持續以客家青年創意為核心，推動文化、產業與觀光的共榮發展。