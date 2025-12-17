新北山林步道工程榮獲金石獎 觀光旅遊局獻獎分享榮耀





新北市政府觀光旅遊局在第33屆中華建築金石獎中，平溪嶺腳寮望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程，獲得優良公共建設優良空間活化類規劃組金石獎及金石首獎，另土城桐花公園景點營造工程，獲得優良公共建設優良空間活化類規劃組金石獎，展現新北市空間再生設計的卓越成果，觀光旅遊局今(17)日於市政會議獻獎。

中華建築金石獎今年以「永續環境、幸福城市」為主題，呼應全球淨零趨勢與政府永續政策，表彰兼具專業技術、環境友善與社會責任的優秀作品。觀光旅遊局局長楊宗珉表示，榮獲中華建築金石獎的肯定，象徵新北市在推動綠色旅遊與友善環境設施上的努力獲得專業肯定。

楊宗珉強調，觀旅局將持續以低衝擊、親自然的方式推動旅遊環境改善，結合生態保育與景觀設計，打造舒適、安全的旅遊場域。我們期望讓民眾在旅遊過程中更貼近自然，同時減少對環境的負擔，讓綠色旅遊成為展現新北城市魅力的重要價值。

平溪嶺腳寮望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程以「尊重自然、環境共生」為核心理念，以望古觀瀑步道串聯嶺腳與望古兩座車站，打造兼具鐵道風情與生態景觀的旅遊新亮點。透過以人為本的設計，優化嶺腳車站前廣場動線，並檢修步道與排水系統，確保遊客安全與舒適體驗。

運用低衝擊開發技術，透過自然透水舖面與分段逐層截流設計，涵養雨水於土壤，促進林木生長，展現環境友善工程典範。就地取材利用整理後石塊，打造手作砌石階梯、駁坎與石籠座椅，結合既有喬木與透水耐候材質及菱形格網設計，保留生態並提升環境美感，實現自然綠化目標。另結合健行筆記APP推廣微笑山線縱走及寶石集章活動，提供創新旅遊體驗，打造微笑山線旅遊品牌。

土城桐花公園景點營造工程採「減法設計」概念，整併老舊設施、優化步道系統與入口廣場，並以透水鋪面、石籠座椅及高架棧道等自然友善設計，降低環境干擾、提升空間品質。整理園區內生態池，建置生態觀察棧道，保留生物棲息空間，強化生態教育及賞螢解說設施，打造戶外生態教室。工程設計遵循「迴避、縮小、減輕、補償」的生態策略，從材料運用到施工管理皆兼顧環保理念，創造永續且舒適的環境。觀旅局歡迎大家親身體驗生態步道的魅力，感受自然、人文與永續共存的旅遊風情。更多資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

