新北山海同框秋遊亮點！ 漫遊「野柳里步道」飽覽海岬絕景

新北市萬里區的「野柳里登山步道」成為新北市政府觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一。全長約一公里的步道沿途林蔭翠綠，沿線設有兩處觀景平台可俯瞰野柳漁港與海岬景致，無論家庭出遊或個人散步，都能沉浸於北海岸的自然與靜謐。

野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景。此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。（圖／ 新北市觀旅局提供 ）

野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，設計上著重與環境融合，以舊鐵道枕木搭配碎石鋪面，不僅提升排水，也增添古樸氣息。步道特色在於坡度平緩、階梯平整，適合親子及家庭出遊。行走途中，民眾可在兩處觀景平台眺望港口船隻往返、野柳岬角線條與地質公園特色地貌，也能遠望翡翠灣海面閃爍波光，感受山海交界的多變景色。

野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更為穩定安全。（圖／ 新北市觀旅局提供 ）

翡翠灣位於新北市萬里區，為北海岸知名的海灣景點。灣區弧形綿長，沿岸聚落與山景相映，構成海天一色的經典景觀。（圖／ 新北市觀旅局提供 ）

遊客在漫步步道後，可順道前往鄰近的「野柳地質公園」，欣賞聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」等，被譽為最接近火星地貌的天然景觀。此外，沿著海岸散步幾分鐘即可抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，同時欣賞駱駝峰地景風貌。

目前正值新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，遊客可拍照上傳社群參與抽獎活動；再往龜吼市集走去，品嚐現買現蒸的萬里蟹，一邊享用美食，一邊聆聽漁港浪聲，體驗「從山到海」的完整旅行節奏。

「2025新北海派」呈現當季海蟹料理，透過推廣在地海鮮品牌，展現新北沿海漁港的新鮮美味與地方特色。（圖／ 新北市觀旅局提供 ）

「2025新北海派」活動主視覺以海洋元素為設計主軸。整體畫面呈現鮮明藍調與豐富海味，展現新北沿海魅力。（圖／ 新北市觀旅局提供 ）

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，萬里的山海資源豐富、旅遊型態多元，「野柳里步道」結合漁港、岬角與周邊景點，展現新北山海相融的觀光魅力。未來觀旅局將持續整合北海岸資源、推動永續旅遊，邀請民眾放慢步調、親近自然，感受新北獨有的山海韻律。

更多旅遊資訊可上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

