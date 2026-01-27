新北山湯(上) 「烏來」溫泉森林療癒之旅，深度感受泰雅風情與美人湯的柔情款待！



新北山湯(上) 「烏來」溫泉森林療癒之旅(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】





冬日的溫泉，是許多人身心靈夢寐以求溫暖的擁抱，其中位於新北南端的烏來，坐擁全台知名的「美人湯」，「這裡」不僅有溫泉的洗禮，更結合了泰雅文化、壯闊瀑布、復古台車與頂級森野料理，甚至還可以結合鄰近的雲仙樂園，以及內洞森林遊樂區，也因此能成為一場一日遊或二日遊行程最佳旅遊目的地，綜合交織出生命、自然與堅毅精神的療癒饗宴。值得一提的是──這裡還有突然爆紅的「景點」，原因是歌手A-Lin在2026年台東跨年之際，因即興演唱，「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven」，讓7-ELEVEN那魯灣門市爆紅，然而這爆火的「那魯灣門市」，其實並不在台東，卻是在新北「烏來」喔！

「烏來」相傳是泰雅族的狩獵勇士發現時，大喊「Ulay kilux!」，Ulay在泰雅語中意指「冒煙的熱水」，kilux有「熱騰騰」之意，而這個驚呼聲「烏來」，也成為今日這裡的地名，這裡的溫泉質地舉世聞名，屬於「碳酸氫鈉泉」，就是大家所熟知的「美人湯」，清澈透明、無色無味，觸摸時略帶些微微的滑潤感，在烏來泡湯，不僅是生理上的溫熱舒緩，更因為周圍群山環繞的地理環境，像是一場身心靈的淨化儀式。





※.時光慢行：烏來老街、復古台車與飛瀑奇景──









烏來台車(攝影：洪書瑱)





到了烏來除了感受溫泉的泡湯，也不要錯過當地充滿泰雅風味的「烏來老街」，空氣中瀰漫著烤山豬肉香與馬告（山胡椒）的獨特辛香，這裡不僅是美食的匯集地，更是通往自然美景的大門。在前往瀑布與台車前，這裡還有因為A-Lin意外而唱紅的7-ELEVEN那魯灣門市，讓大家發現7-11那魯灣門市其實並不在台東，而是在烏來，也成為近期烏來最新的打卡點！接下來必遊還有全台唯一的烏來台車，它不僅載著遊客在山林間穿梭，也能感受台車從別人家門前過的特殊景象，而且開放式的車廂讓人近距離感受山風、陽光、樹影拂面的休閒，台車行駛約7分鐘左右後抵達終點，再步行些許，就會抵達素有「雲來之瀧」美譽的「烏來瀑布」，高達 80 公尺的水瀑，如白絹從山壁懸崖傾瀉而下，絕對是到訪烏來必朝聖之地。









烏來老街(攝影：洪書瑱)







烏來老街上相當有名的山豬肉香腸店(攝影：洪書瑱)







烏來老街的美食(攝影：洪書瑱)







7-11那魯灣門市(攝影：洪書瑱)







烏來台車(攝影：洪書瑱)







烏來瀑布(攝影：洪書瑱)







可至雲仙樂園(攝影：洪書瑱)







※. 美人湯氳氤：地景美學的低調奢華，南勢溪畔的溫泉洗禮──









璞石麗緻溫泉會館外觀(攝影：洪書瑱)



對於追求高品質泡湯體驗的旅人而言，新北市山湯代表之一，推薦位於烏來堰堤之上的「璞石麗緻溫泉會館」，坐擁烏來絕佳的自然美景，會館將建築融入地景，設計上大量運用自然石材與木質元素，營造出低調奢華的氛圍，也巧妙地將原民與文化元素轉化為空間語言，遊客可一邊浸泡著清澈的美人湯，一邊透過寬闊的景觀窗眺望南勢溪的碧綠水色與對岸的蒼翠山景，享受「看山泡湯」的意境之中，也能將累積的壓力隨著溫泉的氳氤升起而隨之飄散。









璞石麗緻溫泉會館環境優美(攝影：洪書瑱)







璞石麗緻溫泉會館大眾風呂男湯(攝影：洪書瑱)







璞石麗緻溫泉會館能一邊泡湯一邊賞山景(攝影：洪書瑱)





※.舌尖上的森林：加納富魚食坊的職人款待，鱘香多重奏饗宴──









納富・內洞森野料理(攝影：洪書瑱)



位於「內洞森林遊樂區」附近的「「加納富．內洞美食」」，由深耕原民料理二十年的團隊主理這裡不只是餐廳，更是一間「山林料理廚房」與「料理體驗」的場域，餐廳首推的「鱘龍魚」，選用烏來清澈溪水養殖的高品質鱘龍魚，用不同料理技法，來展現魚肉的Q彈美味與膠原蛋白的滋養。如：以軟法來呈現「鱘香三重奏」、滋味清雅脫俗的「古早味冬瓜醬蒸鱘龍」、清雅滋養的「刺蔥鱘龍魚骨膠原蛋白湯」等。除此之外，還有「馬告香烤雞」、「苦花過夜」、「山林馬告豬肉雙拼」等，若要品嚐新推出的「加納富・內洞森野料理」或「體驗」，請事前預訂。





※.加納富．內洞美食──

地址：烏來區信賢里信福路12號之3(位於烏來內洞森林遊樂區附近500公尺)

營業時間：11:00~15:00 (週三公休)

電話：02-2661-6560；0907-354-496









加納富魚食坊外觀(攝影：洪書瑱)







鱘香三重奏(攝影：洪書瑱)







刺蔥鱘龍魚骨膠原蛋白湯(攝影：洪書瑱)







苦花過夜(攝影：洪書瑱)







馬告香烤雞(攝影：洪書瑱)

※.與森林共鳴：內洞國家森林遊樂區的五感療癒──









內洞瀑布(攝影：洪書瑱)



「內洞國家森林遊樂區」過往被稱作「娃娃谷」，最著名的莫過於它的「三層瀑布」，根據林業保育署的監測，內洞瀑布群所產生的負離子含量曾居全台森林遊樂區之冠，因而被稱為全台最強負離子發電廠，而負離子素有空氣中的維他命之美名，加上青山綠水、美景與生態，就造就了全台知名的森林療癒聖地。到了「內洞」可在芬多精和負離子雙重的心靈洗滌之際，享受山林、花草綠植、蕨類天堂、蟲叫鳥鳴等大自然擁抱，甚至在內洞森林遊樂區還可預約，在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗。









內洞森林遊樂區入口(攝影：洪書瑱)







內洞森林遊樂區的山水美景(攝影：洪書瑱)







內洞森林遊樂區的山水美景(攝影：洪書瑱)







內洞有最強負離子發電廠的美名(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)







在專業森林療癒師帶領下，可進行一場五感，且科學性的森林療癒體驗(攝影：洪書瑱)





在享受新北山湯之際，不妨來一場結合烏來山區的泰雅原鄉文化與金山萬里的絕美海景之旅，也別忘了參加目前所推出「新北感溫祭」系列活動中，所推出「感溫護照集章抽獎」及多樣化的深度體驗行程。即日起至4月1日止，民眾只要前往指定合作店家消費集章，就有機會將價格約3萬元的 iPhone 17、溫泉飯店住宿券等共162個獎項，總價值價值262,859元！









「新北感溫祭」系列活動中，可以參與「感溫護照集章抽獎」(攝影：洪書瑱)





