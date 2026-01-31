新北川伯要來了？李四川推薦內湖夜櫻 喊住新北希望是有花的城市引遐想

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

年底新北市長選戰，國民黨人選懸而未決，頻被外界點名的台北市副市長李四川，今（31）日在臉書貼文，推薦民眾到內湖賞夜櫻，但話鋒一轉，寫道「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」，一席話引發遐想。

李四川在臉書貼出內湖賞櫻的貼文。（圖／翻攝李四川臉書）

李四川今天在臉書上貼出內湖樂活公園的夜櫻，並寫下「內湖樂活公園賞夜櫻」。

李四川表示，有花的城市，才有品味。內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。

文末，李四川也寫道，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」



