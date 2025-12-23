新北工務局 連獲2獎肯定

新北市共同管道建設考評連續四年獲得全國優等殊榮，工務局長馮兆麟（左）代表市府領獎。（新北工務局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

內政部國土管理署一一四年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」及「共同管道建設考評計畫」頒獎，新北市均獲得優等肯定，其中共同管道考評更是連續四年拿下全國優等殊榮；市府工務局長馮兆麟廿三日率隊代表市府領獎，展現新北長期深耕城市基礎建設的卓越成果。

馮兆麟強調，新北為全國第一大城市，完善的人行環境與健全的共同管道系統是城市發展的重要基石；市府團隊從地面的人行環境到地底下共同管道，持續優化公共工程品質，打造宜居幸福城市。

馮兆麟表示，今年共同管道現地考評的淡海新市鎮共同管道，已建置超過二十年，工程團隊導入「滑軌式出入搬運口」的創新技術，將巨大的立體通風口縮小至與地面齊平，提升管理維護效率，獲得考評委員高度肯定。

另市府近年在林口工一、塭仔圳及秀朗橋北側等重劃區、區段徵收、捷運工程、新闢道路等重大工程，目前已規劃四十九處、總長八二八公里的共同管道，支援未來城市發展與民生需求。

市府養工處指出，新北市在道路及人行環境維護考評，勇奪人行環境考評六都第一；其中「民眾票選路段改善成果」項目，汐止區大同路二段榮獲全國第一名，該路段人潮聚集，是通勤通學要道，積極整修拓寬人行道、新增停車格空間及改善無障礙斜坡道等成果顯著，深受地方好評，成為今年度改善典範。

養工處表示，市府以減法工程概念，破除人行環境常見阻礙的設施，一０九年起推動「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，與台電、市民積極溝通協調，今年完成八七二處電箱遷移，明年預計再完成一二八件，讓淨寬不足九十公分的人行道變得通暢無礙。