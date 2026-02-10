新北工地安檢！稽查26處工地 圍籬不牢、排水塞當場糾正

新北市政府啟動建築工地安全防護專案，發現施工圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，已當場要求改善完成。（新北市工務局提供）

農曆春節將近，新北市政府啟動「建築工地安全防護稽查專案」，稽查轄內26處建築工地，發現施工圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，均已當場要求改善完成；工務局長馮兆麟也巡視檢查4處工地，並發放福袋慰勞堅守第一線辛勤付出的工程團隊，工務局將堅持春節期間爲民服務不打烊，讓市民安心迎新年。

馮兆麟日前親至4處工地了解工地安全防護情形，包括新店區錦繡及碧瑤社區間擋土牆坍塌搶修工程，以及汐止老爺山莊長青路210巷因強降雨造成道路邊坡滑落的復建工程，目前正施作格梁護坡、岩栓固定、擋土牆與懸臂版施作及排水系統重建等作業。

廣告 廣告

汐止區秀峰高中新建校舍已順利完工，後續將拆除舊校舍及校園周邊人行道復舊工程；汐止區同興路穿越國道工程，其管冪作業亦持續推進中。馮兆麟強調，春節期間，各施工單位務必落實安全防護與安全監測作業，並兼顧周邊環境及民眾安全，倘有影響公共安全、公共衛生等未妥善之處，也應即刻改善。

工務局「建築工地安全防護稽查專案」鎖定開挖中工地之安全防護措施及環境衛生，包括監測系統運作、施工架、施工圍籬牢固穩定，排水系統暢通等重點項目檢查，稽查中發現的違規情事，已要求立即改善完成。

工務局說，春節假期如有民眾發現工地安全管理問題，可隨時撥打市府1999專線，市府團隊將立即處理，保障工地及鄰近人員的安全。

更多中時新聞網報導

何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

活化再利用 金門、嘉義老戲院重生