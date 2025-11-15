新北工安盃河濱登場 3000人迎晨曦路跑拚健康

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市第11屆工安盃路跑今天上午在華江河濱公園登場，吸引3000名跑者齊聚，在晨光中競速。勞工局表示，希望透過活動推廣職場安全概念，鼓勵市民養成規律運動，兼顧工安與健康。

活動由輔仁大學競技啦啦隊以熱力舞蹈揭開序幕，由市府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉、勞檢處長林澤洲共同鳴槍，跑者迎著晨曦出發，以行動支持安全與健康生活理念。

勞工局指出，男子組10公里由日本籍、來台從事補教工作的吉田智裕以36分19秒奪冠，他已5度參賽並多次站上頒獎台；林國翔、鄭皓駿分居第2、第3名。女子組冠軍由「為了PS5」跑團成員黃筱涵奪下，潘潔與王怡今則位居第2、第3名。

企業跑者表現也相當亮眼，新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝拿下男乙組第1名；鴻海與台灣檢驗科技（SGS）的李汶政、詹佳諭則分別奪得男丙組與女丙組冠軍，展現企業重視職場安全與員工健康。

邱敬斌致詞表示，新北市致力推廣健康城市理念，希望藉由大型路跑活動，讓市民在工作之餘舒壓放鬆、強化體能，也深化對職場風險與安全的重視。

民進黨市議員石一佑全程參加3公里組，她接受中央社訪問時說，活動結合運動、親子與公共議題，不僅促進健康，也形成城市運動嘉年華，具有相當意義。

勞工局指出，今年報名相當踴躍，80歲以上長者有7人，10歲以下小小跑者達148人，顯示各年齡層皆踴躍參與。多家企業也組隊投入，包括工業策進會總幹事謝政達、鴻海、SGS與金藏營造等單位；台灣松下電器更攜手移工員工共跑，展現對安全與健康意識的高度支持。（編輯：張銘坤）1141115