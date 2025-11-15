新北工安盃河濱登場 3000人迎晨曦路跑拚健康
（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市第11屆工安盃路跑今天上午在華江河濱公園登場，吸引3000名跑者齊聚，在晨光中競速。勞工局表示，希望透過活動推廣職場安全概念，鼓勵市民養成規律運動，兼顧工安與健康。
活動由輔仁大學競技啦啦隊以熱力舞蹈揭開序幕，由市府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉、勞檢處長林澤洲共同鳴槍，跑者迎著晨曦出發，以行動支持安全與健康生活理念。
勞工局指出，男子組10公里由日本籍、來台從事補教工作的吉田智裕以36分19秒奪冠，他已5度參賽並多次站上頒獎台；林國翔、鄭皓駿分居第2、第3名。女子組冠軍由「為了PS5」跑團成員黃筱涵奪下，潘潔與王怡今則位居第2、第3名。
企業跑者表現也相當亮眼，新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝拿下男乙組第1名；鴻海與台灣檢驗科技（SGS）的李汶政、詹佳諭則分別奪得男丙組與女丙組冠軍，展現企業重視職場安全與員工健康。
邱敬斌致詞表示，新北市致力推廣健康城市理念，希望藉由大型路跑活動，讓市民在工作之餘舒壓放鬆、強化體能，也深化對職場風險與安全的重視。
民進黨市議員石一佑全程參加3公里組，她接受中央社訪問時說，活動結合運動、親子與公共議題，不僅促進健康，也形成城市運動嘉年華，具有相當意義。
勞工局指出，今年報名相當踴躍，80歲以上長者有7人，10歲以下小小跑者達148人，顯示各年齡層皆踴躍參與。多家企業也組隊投入，包括工業策進會總幹事謝政達、鴻海、SGS與金藏營造等單位；台灣松下電器更攜手移工員工共跑，展現對安全與健康意識的高度支持。（編輯：張銘坤）1141115
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 3 小時前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 3 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 23 小時前
2個月用水6000度！破門驚見「獨居婦變白骨」水還在流 女兒：已半年沒聯絡
「孤獨死」恐怕已成為台灣重要的社會課題之一。台中市北屯區今天（11／13）發生一起獨居婦人孤獨死悲劇，一名82歲曾姓婦人長期獨居，近兩個月用水竟然高達6000度，自來水公司通報里長、警方、社工後破門，驚見婦人已經成為一具嚴重遺體腐爛的白骨。警方通知家屬，婦人女兒製作筆錄時坦言，已經半年沒聯絡母親。太報 ・ 1 天前
不滿站務員吹哨 女子抓狂跳下月台 遭依鐵路法送辦
台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民生社區「百億都更案」大火！ 中工：釐清原因中
中華工程在台北市民生社區的「百億都更案」工地，昨(13)日晚間發生火警！地下三樓放置的建材和鋼瓶等，不明原因起火燃燒，無人傷亡但現場瀰漫疑似有毒臭味，對此中工回應起火原因正在釐清，將配合調查，不過昨(...華視 ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前