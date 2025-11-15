新北工安盃路跑3000人開跑 吉田智裕奪冠、黃筱涵封后
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府勞工局主辦的「第11屆工安盃路跑」於15日在華江河濱公園熱鬧登場，新北市議員石一佑也到場與3,000名跑者熱情的參與；由秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉等人主持鳴槍，大家迎著晨間微風出發，以行動倡議職場安全與健康生活。
賽事結果方面，日本籍的吉田智裕以36分19秒奪得男子組10公里冠軍，已連續五屆站上頒獎台，林國翔、鄭皓駿分別獲得第二、第三名，女子組則由「為了PS5」團隊的黃筱涵封后，潘潔、王怡今則獲得第二、第三名；值得一提的是，新北市政府觀旅局「最速專委」廖武輝奪得男乙組第一，鴻海與SGS等企業代表也在各組脫穎而出，顯現企業支持員工健康不遺餘力。
活動由輔大競技啦啦隊青春開場，並安排暖身操熱身；邱敬斌表示，新北市致力推廣運動風氣與工安理念，透過路跑讓勞工能舒展身心，在忙碌生活中找到平衡，藉由活動結合工安推廣理念，深化大家對職場安全的重視，將安全工作、健康生活的理念內化於日常之中！邱敬斌也分享個人上週挑戰板橋全馬的心得，獲得現場熱烈掌聲。
本屆能源節約與永續亦是亮點之一，延續推廣「新北Ucup」環保杯，減少一次性用品，現場設有工安互動區、視障按摩區及新增的傳統整復服務，讓參加者在運動過後獲得舒緩放鬆；勞工局說，工安盃自創辦以來深獲勞工好評，今年報名提前額滿，參賽者年齡涵蓋10至80歲，企業也踴躍聘員參與，共同實踐「工安十在，守護一生」的核心價值。
