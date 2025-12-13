新北巨星耶誕演唱會首日 韋禮安壓軸

「新北巨星耶誕演唱會」由金曲樂團麋先生MIXER揭開序曲。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

2025新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」13日、14日在市民廣場登場，演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉、謝雨芝共同主持，迅速炒熱現場氣氛。首日以「音浪狂潮」為主題，邀請麋先生MIXER、F.F.O、薛恩、李東軒、芒果醬Mango Jump、小樂吳思賢、Ozone及安心亞等多組重磅卡司接力演出，最後由「金曲創作才子」韋禮安壓軸登場，以實力唱功將活動氣氛推向最高點！

「巨星耶誕演唱會」由金曲樂團麋先生MIXER揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品，隨後薛恩與《原子少年2》冠軍團F.F.O接續上場，分別演唱〈LEVEL UP〉和〈管不住自己〉等節奏強烈的曲目。接著李東軒深情歌唱〈其實我…〉，溫柔歌聲感動全場。而今年首次完成亞洲巡迴17站的芒果醬Mango Jump緊接著登台，一連帶來〈抱歉〉、〈9彎18拐〉和〈我喜歡你〉等歌曲。主持人陳漢典也以閃亮姿態驚喜站上舞台，帶來壓箱模仿秀以及唱跳曲目〈我不會跳〉，幽默魅力瞬間引爆全場。

小樂吳思賢則演唱睽違9年發行新專輯中的歌曲〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉，讓觀眾聽得沉醉不已。「超人氣第一男團」Ozone一踏上舞台，立即引起全場粉絲歡呼尖叫，演唱剛推出的應景耶誕全新單曲〈浪漫主意〉，將首次的Live唱跳舞台獻給新北歡樂耶誕城，再加上今年的單曲〈沒去過的地方〉等歌，展現出獨樹一格的舞臺魅力。安心亞則以一身勁裝上台，連唱〈來追我男友吧〉與〈Maybe We Can〉組曲以及招牌曲〈呼呼〉等舞台魅力吸引全場目光。

壓軸登場的韋禮安一現身便瞬間點燃全場氣氛，特別帶來一段專為新北歡樂耶誕城精心設計的演出，將膾炙人口的〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉及〈還是會〉等代表作串聯演唱，讓現場觀眾大飽耳福。