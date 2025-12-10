新北巨星耶誕演唱會12/12登場 歌迷提前佔位被勸離

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」12、13日將登場，廠商正搭設舞台，但週日(7)晚上就已經有歌迷到市民廣場佔位、排隊，有人憑水瓶、板凳等物品，還搭起帳棚，甚至有歌迷跑到市府辦公室詢問「舞台何時搭建好」？新北市觀光旅遊局表示，為保障歌迷安全及公平，演唱會前禁止排隊佔位，現場以牌面告示、銀幕投影、廣播方式勸導，呼籲歌迷當天再來。

12月7日週日的德國耶誕市集活動晚間10點一結束，就有歌迷在市民廣場準備排隊佔位，廠商8日進場準備搭建演唱會舞台，新北市觀旅局當天便以牌面、大螢幕字幕、廣播方式，持續向排隊歌迷宣導「禁止夜排、請勿佔位」勸離現場，若用私人物品佔位，會統一集中至大會服務台。

廣告 廣告

瘋狂歌迷直奔市府追問舞台何時搭好

觀旅局人員說，昨晚還有歌迷直接跑到市府辦公室問：「演唱會舞台什麼時候搭好？何時能排隊？」經過說明，歌迷們都能配合接受在安全考量下，等舞台搭建好，互動正面。

觀旅局強調「舞台搭建過程中，須以安全為最終考量」，為保障歌迷們安全性及公平性考量，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，每天也會偕同警察不定時執行清場作業，清場過程皆會全程錄影，勸導民眾離場。

觀旅局提醒，近日天氣氣溫變化不穩定，顧及民眾健康安全、活動公平性，以及環境清潔等面向，呼籲民眾12日、13日活動當天，再來會場支持表演者，切勿提前排隊佔位。

今年新北歡樂耶誕城自11月14日登場，一路開城至12月28日，「巨星耶誕演唱會」於12日、13日晚間6點至10點熱力開唱，重點卡司13日有麋先生、韋禮安等，14日有告五人、動力火車等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

