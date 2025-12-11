新北巨星耶誕演唱會12/13、14登場 搭大眾運輸有撇步

會場與周邊道路實施多項交通疏導管制措施。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】2025新北市歡樂耶誕城以馬戲團元素為主題，自11月14日開城至今吸引大量旅客共襄盛舉，為市民帶來歡樂的耶誕嘉年華，本週末12月13、14日將接力舉辦「巨星耶誕演唱會」，預計將湧現大量人潮，為避免當日演唱會活動造成交通壅塞，新北市政府警察局將於會場與周邊道路實施多項交通疏導管制措施。

活動期間人潮疏導將採分階段分流管制，市民廣場主要通道採一進一出之動線分流；現場人潮近8成滿時，主要入口採取「只出不進」之管制措施，讓活動人潮分流往其他出入口；新北市警局亦規劃警民力於會場周邊幹道、出入口及主要通道沿線實施交通疏導及管制，另將偕同周邊停車場業者落實「滿場機制」，停車場滿場時立即管制車輛進入，禁止排隊等候車輛占用道路。因周邊停車空間有限，新北市警局呼籲民眾多搭乘捷運環狀線、板南線、高鐵、臺鐵或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」公車等大眾運輸工具前往活動會場。

活動期間周邊道路交通管制措施如下：

一、縣民大道南下(往土城方向)：每日下午3時至11時禁止左轉新站路，漢生東路口內側第2車道調整為左轉車道，請用路人提前於漢生東路或至下一路口民權路左轉。

二、市府周圍人行道：考量市民廣場周邊人潮眾多，市府周圍人行道每日下午4時至11時禁止騎乘自行車，單車族請改以牽引方式通行或配合改走外側車道。

三、會場周邊新站路及新府路之禁止停車線(黃線)：自上午7時起至下午11時禁止停車。

活動期間如造成用路人不便或停等較久，請耐心等候，並遵守交管人員指揮引導，更多「2025新北歡樂耶誕城」活動及交通資訊，請上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北大眾捷運網頁、大臺北公車網頁、新北市政府警察局及新北市政府警察局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。

