新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓

▲各陣營積極布局新北市長選戰，民進黨由蘇巧慧參選（左），民眾黨則是黃國昌出戰（右），國民黨目前為李四川呼聲最高（中）。（圖／蘇巧慧辦公室提供、NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料也將投入新北市長選戰。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（26）日斷言，新北市長選戰即使三腳督，李四川還是會當選，和台北市長蔣萬安一搭檔出戰雙北，氣勢紅不讓。

吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，新北市即使三腳督，李四川還是會當選，沒有那麼悲觀，因為民進黨的蘇巧慧比較弱勢。而新北被國民黨執政20年，樁腳綁得多深！哪有那麼簡單的事情？黃國昌以戰逼和的機會比較大，因此不會有兩敗俱傷的局面。

吳子嘉認為，國民黨不會退出新北市長之戰，而且最合理的是黃國昌應作交換。但若黃國昌要硬幹到底，也傷害不了李四川，李四川後面還有那麼大的力量，雙北聯選，力量有多大！雙北一聯合，民進黨在台北市派不出候選人，沒有人敢選，國民黨氣勢如虹，不論哪一黨都搞不過李四川、蔣萬安，他們搭檔一出戰，可說紅不讓，2個都會贏。

吳子嘉更指出，藍白合只有2個情況會合作：民眾黨提出很多候選人，要國民黨禮讓，這是一個可能性，照遊戲規則來比民調，民眾黨是個小黨，都比不過國民黨，因為國民黨的人太多了。再來，民眾黨2026要重新再起的關鍵，並不是要選的席次有多少，而是要表現它的關鍵少數。關鍵少數的證明只有1個方法，那就是有本事成事不足、敗事有餘，要展現力量就要讓李四川落選。

