新北市不跟進營養午餐免費 教育局說話了！財政壓力高於其他縣市

【記者江孟謙／新北報導】六都孩童營養午餐政策不一，新北市教育局今天（9日）說明教育局整體預算結構與財政承擔現況。教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

教育局指出，目前新北市公私立國中小營養午餐，每餐經費約為70-75元，其中家長負擔55-60元，全市學生人數約32萬2,669人。依現行學生數試算，若全面採行免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約為46億元，且屬於必須年年編列的經常性支出，而非一次性的投入。

廣告 廣告

教育局說明，新北市學生人數為全國最多，教育預算規模也相對最高，相同的經費政策，在新北市所需承擔的財政壓力明顯高於其他縣市。以教育局年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含：學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。

若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出佔比高達教育業務推動經費的四分之一，僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構具有長期影響。

教育局進一步指出，46億元不只是單一年度的支出，而是每一年都必須持續編列的固定經費，若未審慎盤點財源，勢必會對其他教育建設與長期投資形成排擠效果，這也是市府必須誠實面對、審慎評估的財政現實。

六都教育預算。翻攝畫面

教育局強調，在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算，以免影響原本已規劃推動的教育政策與建設。若未來經評估決定推動相關措施，相關經費來源也必須妥善規劃，確保教育發展及教育資源配置維持穩定。

六都國中小公私立人數。翻攝畫面

教育局強調，在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算，以免影響原本已規劃推動的教育政策與建設。若未來經評估決定推動相關措施，相關經費來源也必須妥善規劃，確保教育發展及教育資源配置維持穩定。

六都國中小公私立人數。翻攝畫面

教育局表示，新北市在校園工程及設備方面，新北市每年投入約51.55億元，用於新設校及新建校舍、老舊校舍整建、體育與遊戲設施改善、自立廚房建置、班班有冷氣、智慧教室、老舊廁所整修及課桌椅更新等，相關經費皆攸關校園安全與學生學習環境。

六都營養午餐全額補助經費。翻攝畫面

此外，在特殊教育方面，每年投入經費含人事費用約45-47億元，包含特教教師與助理員人事費、特教交通車補助、課後照顧班、學前特教班，以及無障礙空間與輔具建置，確保特殊需求學生能穩定就學，相關支出同樣屬於教育體系中不能被排擠的重要項目。

至於營養補助，新北市每年已投入約13.5億元，持續優先照顧弱勢學生，提供全額午餐補助，並辦理幸福晨飽早餐補助；同時透過「安心蔬菜」與「國產可溯源食材」等機制，持續提升午餐品質與食安把關。另推動「美熱地計畫」，提升學校自立供餐量能，目前自立供餐率已接近6成，持續強化食材品質，讓學生吃得健康、吃得安心。

教育局強調，這些既有投入皆屬長期且穩定的教育支出，是保障學生基本學習與生活品質的重要基礎。因此，在評估任何新增營養午餐經費時，市府必須回到整體教育預算結構，審慎盤點財政承擔能力，避免因單一政策調整而影響校園建設、教學支持及學生照顧等既有教育體系運作。在精打細算、量力而為、降低排擠其他教育資源的前提下，持續審慎評估相關經費，確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。

教育局經費支出表。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

礁溪寒沐酒店年菜外賣880元起 除夕圍爐與新春饗宴1萬5800元起

馬杜洛被活捉！還原「關鍵5分鐘」 200人暗夜出擊（壹蘋10點強打）

戰爭題材發酵！軍工股走高科技股拉回 美股道瓊漲270點

