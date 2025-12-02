新北市五重溪水變螢光綠！ 環保局初判染劑或油漆所致

新北市新店區的五重溪近日疑似遭到廢水污染，溪水顏色變為螢光綠，引起民眾關注。當地居民於12月2日下午發現異常後，立即將情況上報給新北市環保局。環保局隨即派員前往現場進行檢查，並採集水樣進行分析。

新北市新店區的五重溪近日疑似遭到廢水污染，溪水顏色變為螢光綠，引起民眾關注。（圖／ 新北市環保局提供）

環保局表示，根據初步檢測結果，水樣顏色透明偏淡綠，pH值為7.70，水溫為22.6度C，且未檢出急性毒性反應的COD及重金屬，初步研判此次污染可能與染劑或油漆有關。環保局已針對五重溪旁的支流進行深入調查，並檢查附近的家庭裝潢及工廠運作情況。

環保局表示，根據初步檢測結果，水樣顏色透明偏淡綠，pH值為7.70，水溫為22.6度C，且未檢出急性毒性反應的COD及重金屬，初步研判此次污染可能與染劑或油漆有關。（圖／ 新北市環保局提供）

目前已訪查三間工廠，並未發現異常排放情形。雖然有一戶正在進行室內裝修，但所使用的顏色與污染水色明顯不同。環保局已採集水樣送驗，並將根據檢測結果進一步追查污染來源。值得注意的是，五重溪並不作為居民的取水來源，暫時不影響居民用水。

