新北市傳統市場評核四星以上攤位全國居冠

▲首獲五星市集的鶯歌美食廣場利用市場閒置空間打造在地磚窯特色文化引進多元飲食形塑現代化食旅空間。（記者蘇春瑛攝）

經濟部商業發展署主辦「二○二五年臺灣五星集優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市場處今（一）日舉行頒獎典禮，邀集獲獎市場與名攤代表交流，新北市長侯友宜親自頒獎感謝攤商一起與市府打造更好的採買環境。

今年新北市共有三十四座市場、五百一十二處攤位參加，獲五星市場六座、四星與三星各十座；樂活名攤五星十九攤、四星九十四攤、三星二百六十一攤，其中，四、五星合計一百一十三攤，全國最多。侯友宜表示，自一○八年推動市場改造以來，已完成十四座改造、三座新建，後續再完成七座改造及六座新建，三十座市場改建（造）總投入經費約七○億元，並導入行銷、數位化與品牌輔導，讓市場兼具人情味與便利性。

首次獲五星市集的鶯歌美食廣場，結合在地磚窯文化與多元料理，打造質感食旅空間。會長鄭昭雄分享，自治會與攤商齊心合作，成功展現團隊精神。廣場內「大媽牛肉麵」獲五星樂活名攤，評審肯定其風味多元。五股市場「三本味」與「鵝卡桑上等鵝肉」亦首次獲五星，展現創新形象與食品透明。

市場處表示，今年獎勵金增加一百萬元，總額達一百三十五萬元，鼓勵市場與攤商持續提升環境與服務品質。