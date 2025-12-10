新北市兒少心理健康講座 共同解鎖青少年的數位心理密碼

新北市政府衛生局辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」歡迎踴躍報名。(新北市政府衛生局提供)

記者黃秋儒／新北報導

隨著網路快速發展與普及，青少年幾乎人手一機。新北市6歲至24歲兒少人口高達66萬人，依據教育部112年最新的「學生網路使用情形調查報告」，擁有智慧型手機的國小、國中、高中職學生的比例分別為59.7%、87%及91.8%，同年，兒福聯盟調查報告指出兒少的網路使用時間(不含做功課、網路上課的時間)平均每週32.2小時較3年前多5小時，顯示出青少年對3C的依賴急遽提升。

根據世界衛生組織研究發現，有超過十分之一的青少年在社群媒體上投入過多時間與精力，導致社交或心理障礙，出現與成癮相似的特徵，網路使用所衍生的焦慮、衝突與親子拉鋸，已成為影響兒少身心健康的重要議題。

新北市衛生局指出，為回應3C時代青少年的心理挑戰，新北市衛生局將於 2025年12月14日（日）在新北市政府507會議室舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼•網路心時代」，邀請臺灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所張書森教授，介紹由新北市政府衛生局獲得澳洲非營利研究組織ORYGEN全臺唯一授權的《#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷與自殺的指南》。帶領聽眾與讀者以安全的方式在網路上討論自傷、自殺訊息，學習回應他人的同時也安全表達自身的想法。

衛生局提到，衛生局另邀請陳品皓臨床心理師分享「3C時代的親職教養與溝通」，將以多年的實務經驗提供第一線陪伴者在網路世代的浪潮下，如何幫助青少年辨識情緒、發展心理韌性，學習在數位科技下建立正向、健康的溝通橋樑。最後由諮商心理師同時也是家長身分的許妮婷以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，分享如何在青少年渴望隱私權、自主權的強況下，因應3C使用所引發的親子衝突策略，培養孩子自律、不依賴的健康關係，讓青少年不再迷「網」。

衛生局表示，新北市政府誠摯邀請關心教育、親職、青少年心理健康的民眾一同參與攜手打造友善、理解、健康的兒少心理支持環境。若想詢問活動內容，可撥打活動專線02-2517-3688分機945陳小姐，或至活動網站（www.gvm.com.tw/activity/ntpcchildforum）查詢。