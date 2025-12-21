新北市全面升級維安 啟動心理支持服務

記者吳典叡／臺北報導

臺北火車站及北捷於19日發生隨機攻擊案件，為防範類似事件引發模仿效應，臺北市長蔣萬安今（21）日指出，市府已全面提升全市維安規格，並將自明（22）日起啟動心理支持服務，同時研擬計畫型無差別攻擊事件的應變指引，提升市民自我保護意識，確保城市安全。

臺北市政府今日再度召開「1219事件緊急維安應變專案小組會議」，蔣萬安表示，事件發生後，市府即刻召開專案小組會議，並參與警政署專案報告會議，共同研議相關因應作為。他也親赴捷運中山站巡視，現場共配置四組警力，並有保安警察支援，站點周邊同步加派巡邏警車，警察同仁均配備槍械、秘錄器與警棍等裝備，全面提升警戒層級。

在傷亡者補償方面，蔣萬安說，市府已啟動三面向補償機制，包括犯罪被害者保護協會補償、保險理賠及相關撫恤。針對余姓亡者，捷運公司已確認保險理賠500萬元，另依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，市府將給予600萬元撫恤金，並將頒發褒揚狀、協助向中央申請褒揚令，同時規劃於捷運站設置紀念牌，並研議入祀忠烈祠事宜，以表達對其第一時間見義勇為的最高敬意。

針對事件引發市民恐懼不安情緒，蔣萬安表示，自明日起，市府將於臺北捷運公司一樓大廳安排臨床心理師公會、諮商心理師公會的心理諮商師及志工，提供心理支持服務，協助平撫市民情緒，後續也將視需求於交通樞紐及人流密集處，滾動式擴大設點。此外，也特別指示警察局、消防局、衛生局及教育局等相關單位，針對計畫型無差別攻擊事件，儘速研擬全民應變指引，透過文宣與教材，加強市民自我保護與應變意識。

在大型活動安全措施方面，蔣萬安表示，市府將研議未來透過發送細胞簡訊，即時通知周邊市民提高警覺，並已責成消防局、警察局儘速研擬相關作業機制。至於安檢門設置，將優先評估小巨蛋、大巨蛋及臺北流行音樂中心等室內表演場館，視風險需求裝設金屬探測器等設備。

對於捷運警察人力配置問題，蔣萬安指出，市府將持續向中央爭取捷運警察局編制員額增補，並在經費可行範圍內全力支援，以強化整體捷運維安能量。目前警察局與地檢署仍持續偵辦1219事件，並同步檢視本次事件的應變流程，提出具體精進與改善方案，進一步強化捷運及公共運輸場域的安全防護機制。

此外，對於近期陸續出現的恐嚇訊息，蔣萬安表示，已第一時間要求警察局即刻嚴查、追溯來源，目前已掌握北投區相關恐嚇訊息IP位於境外，市府也將同步提升相關區域警戒，確保民眾安全。

在大型活動安全措施方面，市長蔣萬安表示，將研議未來透過發送細胞簡訊，即時通知周邊市民提高警覺，並已責成消防局、警察局儘速研擬相關作業機制。（臺北市政府提供）

市長蔣萬安指出，研擬計畫型無差別攻擊事件的應變指引，提升市民自我保護意識，確保城市安全。（臺北市政府提供）

臺北市政府召開「1219事件緊急維安應變專案小組會議」，市長蔣萬安指出，全面升級維安、啟動心理支持服務。（臺北市政府提供）