新北市八個浪Pakelang路跑11/29開跑 逛原民市集還可兌換新北幣
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
今年吸引超過2,400名大小勇士參與，邁入第10年的「新北市八個浪 Pakelang城市狩獵路跑」，本週末29日上午6時30分將在二重疏洪運動公園盛大登場。原民風主題路跑結合市集、文化體驗，並首次與新北市資訊中心合作推出「新北幣任務領取活動」，民眾只要下載 NewTaiPAY App並完成指定任務，即可領取100元新北幣優惠券，在現場原民市集攤位消費，此活動不限跑者，所有民眾都可參加，歡迎大家踴躍到場共襄盛舉。
新北市體育局表示，八個浪Pakelang是阿美族傳統文化中重要活動，在婚喪喜慶人生重大慶典結束後舉辦，象徵「放下已經過去的事情，迎接下一個新的太陽」，更懷抱著感恩大地萬物之意，代表一個階段完美結束。活動自創辦以來即融入原住民族文化特色，從起跑、闖關到完賽禮品皆充滿原民風情。今年適逢10週年，活動全面升級，除了原有的10公里大勇士組、3公里小勇士組及積分制狩獵組，另外新增21公里「Kapah 戰士組」，且結合原民主題市集、文化體驗並與新北幣合作，讓民眾跑步之餘，也能深度感受新北多元文化魅力。
極具傳統特色的八個浪Pakelang路跑，是新北市許多學校訂為「畢業挑戰」的指標性賽事，今年共有13所中小學師生參與，連續8年帶隊參加的中正國小分享，路跑門檻低、學生容易達成，活動充滿原民文化意義，特別適合作為畢業祝福，讓孩子在跑步中完成一段路，也迎向新階段，這就是最好的畢業禮物。
周邊還規劃原住民體驗活動推出五大互動關卡，包括頂上功夫挑戰、太平洋撒網、傳統擲矛、你丟好我接及檳榔拖車甩尾挑戰。現場還有原民主題市集與美食攤位，形成獨具特色的城市運動嘉年華。今年活動首次與新北市資訊中心合作，推出「新北幣任務領取活動」。下載NewTaiPAY App並完成指定任務，即可領取100元新北幣合作商家優惠券，每人限領一次，可於現場市集中使用，歡迎踴躍到場為選手加油、體驗文化，並使用新北幣開心逛市集、支持在地攤商。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 56 分鐘前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 2 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 3 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 3 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
嚇! 女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車
中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導開車如果轉頭看到陌生人在後座，肯定會嚇到半死！南投草屯發生恐怖打劫案件，女子開車去超商，下車時粗心沒熄火，搶匪趁隙溜上車，還躲在後座，女子轉頭看到車上有人，驚嚇指數破表，歹徒順勢還爬到前乘客座搶錢，女子伺機開車到宮廟求救，結果可能太緊張，又沒熄火拔鑰匙，車子就被歹徒開走。警方獲報在農場逮到搶匪，當場搜出車鑰匙和毒品！受害女子開著白色轎車，來到超商前停車，車子沒熄火，人就下車了。女子想說才一下子，放心在超商操作機台，沒想到，一名男子上車囉～歹徒趁隙打開駕駛座車門潛入，但同時間這名女子也要上車了，歹徒來不及下車趕緊躲到後座。女子第一時間沒發現人影，開著開著才發現後座有人，當下快嚇死，而歹徒竟然也不慌張逃跑，直接從後座爬到前乘客座，搶走女子的皮夾搜刮現金。嫌犯從後座爬到前乘客座，搶走皮夾內４８００元。（圖／民視新聞）女子驚嚇之餘試圖保持冷靜，伺機開往宮廟下車求救，疑似太緊張，這回又沒熄火，就在她下車時，又給嫌犯製造機會，直接把車子開走。警方獲報，調畫面鎖定車輛動向，在農場找到嫌犯。嫌犯落網時相當狼狽，全身爬滿螞蟻，想逃卻被逮個正著，還辯稱車鑰匙是他的，員警當場試車，人贓俱獲，還搜出毒品依托咪酯煙彈。警方除了搜到車鑰匙還搜到毒品（圖／民視新聞）草屯分局偵查隊長簡伯全：「一名女子稱下車購物，車輛未熄火未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」女子先是太粗心沒熄火就去超商，求救時又太緊張沒熄火，連犯兩次錯誤，讓自己身陷險境。民眾（非當事人）：「我會嚇死，而且很可怕，因為畢竟後面是陌生人。」民眾（非當事人）：「會嚇到，所以建議就是，你如果要下車買東西的話，建議車子真的還是要鎖。」不要以為下車時間很短，監視器有在拍就沒在怕，記得門都要上鎖。幸好這回命大，偷偷上車的歹徒沒帶武器也沒因為失風傷人，否則丟的恐怕不是財物，連小命也不保！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：嚇！南投女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車 更多民視新聞報導花蓮通緝犯拒捕持刀襲警 逃亡多日終落網高雄誇張搶案! 老婦人金項鍊遭搶匪硬扯 5小時速逮嫌謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
香港惡火奪44命！文化遺產「竹編鷹架」淪害命殺器？專家揭1物是關鍵
香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束。外界質疑，這次嚴重火警，疑因竹棚加上未具阻燃功能的棚網助長了火勢蔓延，更有專家點出，部分業者可能為節省成本，採用不具阻燃效果的棚網，然而，被當地視為文化遺產的竹編鷹架，是否成致命因素，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 16 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 5 小時前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前