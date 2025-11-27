新北市八個浪Pakelang路跑11/29開跑 逛原民市集還可兌換新北幣

cnews124251127a08

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

今年吸引超過2,400名大小勇士參與，邁入第10年的「新北市八個浪 Pakelang城市狩獵路跑」，本週末29日上午6時30分將在二重疏洪運動公園盛大登場。原民風主題路跑結合市集、文化體驗，並首次與新北市資訊中心合作推出「新北幣任務領取活動」，民眾只要下載 NewTaiPAY App並完成指定任務，即可領取100元新北幣優惠券，在現場原民市集攤位消費，此活動不限跑者，所有民眾都可參加，歡迎大家踴躍到場共襄盛舉。

新北市體育局表示，八個浪Pakelang是阿美族傳統文化中重要活動，在婚喪喜慶人生重大慶典結束後舉辦，象徵「放下已經過去的事情，迎接下一個新的太陽」，更懷抱著感恩大地萬物之意，代表一個階段完美結束。活動自創辦以來即融入原住民族文化特色，從起跑、闖關到完賽禮品皆充滿原民風情。今年適逢10週年，活動全面升級，除了原有的10公里大勇士組、3公里小勇士組及積分制狩獵組，另外新增21公里「Kapah 戰士組」，且結合原民主題市集、文化體驗並與新北幣合作，讓民眾跑步之餘，也能深度感受新北多元文化魅力。

cnews124251127a09

極具傳統特色的八個浪Pakelang路跑，是新北市許多學校訂為「畢業挑戰」的指標性賽事，今年共有13所中小學師生參與，連續8年帶隊參加的中正國小分享，路跑門檻低、學生容易達成，活動充滿原民文化意義，特別適合作為畢業祝福，讓孩子在跑步中完成一段路，也迎向新階段，這就是最好的畢業禮物。

周邊還規劃原住民體驗活動推出五大互動關卡，包括頂上功夫挑戰、太平洋撒網、傳統擲矛、你丟好我接及檳榔拖車甩尾挑戰。現場還有原民主題市集與美食攤位，形成獨具特色的城市運動嘉年華。今年活動首次與新北市資訊中心合作，推出「新北幣任務領取活動」。下載NewTaiPAY App並完成指定任務，即可領取100元新北幣合作商家優惠券，每人限領一次，可於現場市集中使用，歡迎踴躍到場為選手加油、體驗文化，並使用新北幣開心逛市集、支持在地攤商。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

