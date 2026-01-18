新北市公安小組與新莊警齊心 剷除製毒工廠 消弭治安毒瘤

新莊分局協同公安小組一起與屋主會勘，確認違建拆除部分（新莊警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局新莊分局於113年3月8日，會同內政部警政署刑事警察局、臺北市警察局刑事警察大隊偵六隊及淡水警分局，共組專案小組，於新莊區中正路一帶民宅鐵皮屋違建內，成功查獲一處製毒工廠，當場查扣大量毒品及相關製毒原料，重創毒品供應鏈。

新莊警分局指出，經查，陳姓及練姓犯嫌自113年2月中旬起，明知硝甲西泮（俗稱「一粒眠」）係屬《毒品危害防制條例》第2條第2項第3款所列第三級毒品，未經許可不得製造、販售，仍為牟取暴利，基於犯意聯絡分工合作，非法製造並販售予不特定人士。專案小組持法院核發之搜索票，於現場查獲含第二級毒品甲基安非他命、MDMA、MMA，第三級毒品硝甲西泮、愷他命、4-甲基甲基卡西酮，以及第四級毒品硝西泮等成分之混合型毒品藥錠，並查扣阿拉伯膠、哈密瓜風味粉等製毒相關證物，全案於113年3月9日移送臺灣新北地方檢察署偵辦，並於113年7月2日經內政部警政署函認定，符合第二級毒品甲基安非他命（製錠型）製毒工廠要件。

新莊警分局提到，新莊警方隨即陳報警察局，提報新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，經警察局、工務局及違章建築拆除大隊等單位共同會勘，確認該處違章建築事實明確，依法通知屋主限期自行拆除。期間屋主一度表示異議並申請訴願，要求延後拆除期限，經新莊分局與工務局多次溝通協調，並秉持同理心協助說明後續防漏水雨遮申請事宜，屋主最終同意於期限內完成自拆，並於今（115）年1月15日經新北市政府違章建築拆除大隊認定結案，過程和平順利，圓滿完成。

屋主第一階段進拆除鐵皮，公安小組努力溝通協調（新莊警分局提供）

新北市警察局呼籲，房屋所有人切勿將房屋出租或借予不法份子使用，以免成為犯罪溫床，影響社會治安並損及自身權益。警方將持續結合新北市政府公安聯合稽查小組，強化跨機關合作，全力斷絕毒品、賭博、槍械及詐欺等犯罪集團藏匿與活動空間，落實犯罪預防；同時也提醒民眾，如發現可疑場所或異常情形，請立即撥打「110」向警方報案，共同守護社區安全。