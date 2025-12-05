新北市公私協力防災士特訓 保全員加入防災新力量

新北市警察局本月四、五日與新北市保全商業同業公會共同舉辦「保全人員防災士培訓課程」。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

面對近年極端氣候與災害頻仍，新北市警察局本月4、5日連續2日與新北市保全商業同業公會共同舉辦「保全人員防災士培訓課程」，強化第一線保全從業人員的災害應變知能，期望提升社區整體防救災量能。培訓課程在新北市刑事警察大隊辦理，由技正程順偉出席致詞，新北市公寓大廈管理維護商業同業公會鄺英杰理事長、新北市保全商業同業公會盧敬仁秘書長及百餘名保全人員共同參與。

新北市警局指出，內政部近年積極推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，建構全民防災網絡。因保全人員長期駐守大樓與社區，是最接近民眾、最能即時察覺風險的第一線人員，內政部也將其列入防災士培訓重點對象之一，期望提升自救、互救與災害通報能力。新北市今年已有超過3,000名民眾取得防災士資格，目前更累計有超過1萬5,000名防災士。

本次課程內容涵蓋緊急救護、CPR+AED操作、災情通報、避難引導及防災基礎知識等。（讀者提供）

新北市警察局表示，本次課程內容涵蓋緊急救護、CPR+AED操作、災情通報、避難引導及防災基礎知識等，以提升學員於災害初期的判斷與應變能力，警察局強調，面對水災、風災、火災與地震等日益明顯的災害威脅，提升整體社會的「防災韌性」已刻不容緩。並鼓勵所有受訓人員將所學技能落實於日常巡查、應變及服務中，因為「多一分準備，社會就能多一分安全；多一項技能，災發就能多救一人」，期許參訓人員成為社區安全最堅實的守護力量，並持續推動「防災士」工作，規劃更多相關培訓課程，以期為社區打造更完整的防救災基礎，確保每位市民都能安居樂業。