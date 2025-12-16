新北市出現「尿布小猴」民眾發現PO網引發關注

新北市三重地區最近出現一隻包著尿布的小猴子在外溜達。（圖／翻攝自我是三重人臉書）





新北市三重地區最近出現一隻包著尿布的小猴子在外溜達，應該是有人飼養，民眾發現後通知動保處。由於獼猴可能會傳染疾病，動保處趕緊將獼猴安置，飼主違法最高將罰25萬元。

一隻尿布小猴坐在機車上，一下抓癢，一下轉圈，一下揉鼻子，可能是有點過敏，隨後在機車上跳來跳去，看起來好chill好快樂，就連人類靠近拍照他也絲毫不畏懼，身上毛髮乾淨，毛色漂亮，看起來就不像是野生的。

發現尿布小猴的地點就在新北三重，根據了解，這隻尿布小猴從小就跟主人住在一起，他們一直形影不離，感情相當好。最近牠在外面放風的時候，被民眾拍下PO上網，受到熱烈討論，也吸引到了動保處關注。

新北市動保處處長楊淑芳：「該獼猴包有尿片，為人為飼養，獼猴易感染疱疹B病毒，為人畜共通傳染疾病。依據動保法，臺灣獼猴自111年10月1日起已被列為禁止飼養動物。」

台灣獼猴因為傳染病，已經被列為了禁止飼養的動物，如果違法，飼主最高可罰25萬元。尿布小猴目前已經被送往動保處，只是習慣了有家人陪伴的尿布小猴，要怎麼度過孤單寂寞的夜晚。

