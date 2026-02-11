新北市刑大今遭搜索！疑涉及廉政案件、新北檢指揮調查局搜索約談
社會中心／新北報導
11日上午，根據《東森新聞》報導，法務部調查局人員，前往新北市刑大搜索，詳細案情尚待釐清。
初步了解，疑似涉及廉政案件，今天上午，法務部調查局在新北檢察官指揮下，前往新北市刑大搜索，並帶回一名小隊長，詳細狀況還有待說明。
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）日前遭爆藉由星二代光環餵毒、騙砲，他隨後否認並表示遭到抹黑，更直言「沒有證據的話，我會提告的」。未料風波未歇，他今（9）日又被爆料拖欠借款，甚至因違反保護令遭到起訴。對此，《三立新聞網》向伍諒求證，本人反應也曝光。
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
為協助因國際經貿情勢影響而面臨減班休息（俗稱無薪假）的勞工，勞動部宣布延長辦理「僱用安定措施」，讓符合特定行業別的勞工在減班期間能申領薪資差額補貼，每月最高可領1萬1,500元，不僅能降低薪資減少對生
過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。但是，過年具體怎麼過？命理師楊登嵙特別整理，從2月11日送神開始到21日開市這段時間的新年習俗。
農曆春節將至，苗栗縣政府十日在縣府大廳舉辦「二○二六春遊苗栗全攻略」記者會，正式發表彙整全縣「食、宿、遊、購、行」旅遊亮點的苗栗春遊全攻略。縣府今年特別規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程，引領遊客天天玩翻山城。大年初一由縣長、夫人及副縣長親赴各大宮廟發放限量福袋，為民眾祈求馬年平安順遂；初二以「花漾回娘家」為主軸，結合採草莓、賞花海、品嚐五百輯推薦美食及原民舞蹈演出；初三推廣「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區，推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五則於明德水庫規劃搭船抽機票與場館手作DIY，為春節假期畫下完美句點，並預告接續登場的元宵系列活動。苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，今年縣府特別攜手苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出總價值超過七 ...
15歲曾姓少年於2024年間趁阿公出國，偷開阿公的汽車，在台北市內湖區逆向失控撞上一家知名臭豆腐攤，導致3死2傷的悲劇，曾姓少年最終被新北地檢署依過失致死罪起訴，移由新北地院少年法庭審理。合議庭前後審理1年多，一審日前判曾姓少年4年6月有期徒刑。被害家屬不滿，已聲請檢察官上訴，全案將於高院續開戰場。
花蓮縣 / 綜合報導 您有看過這麼離奇的畫面嗎？有民眾PO出影片，只見鐵軌旁一個深綠色的「草叢」竟然沿著軌道移動，掀起熱議。原來是一名男子砍完竹子後在鐵軌旁行走，但整個人都被竹葉擋住，才出現這個奇景。對此，警方表示民眾的行為已經違規，擅闖軌道最高可罰5萬元。列車突然減速慢行，你發現哪裡不對勁了嗎，沒發現也沒關係，因為司機員發現了。列車人員說：「停車停車。」左前方，有個深綠色草叢，就這樣待在鐵軌旁的碎石上，乍看之下，跟旁邊的雜草毫無違和，但仔細一看，這草堆竟然會移動。民眾說：「就有點詭異，就為什麼他會動啊，(以為是)動物吧。」但這不是野生動物，而是一名男子，昨(9)日下午，出現在花蓮富里車站附近。民眾說：「怎麼有這麼多人玩這麼危險的事情，我覺得可能社會教育要再加強。」男子說，自己只是砍完竹子後，揹著行走，但整個人都被竹葉擋住，再加上擅闖鐵軌，讓所有人都捏把冷汗。警方說：「車頭也會有鏡頭拍到，那個不行，那都是違規的。」警方獲報到場苦勸，因為走在軌道旁的行為，不只危險還違規。鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說：「後續將依違反鐵路法偵辦，將處以新台幣一萬元以上，五萬元以下罰緩。」這起移動草叢驚魂記，造成部分列車減速慢行，影響交通，幸好沒釀出意外，所有人都平安無事，但離譜行為仍然不可取。 原始連結
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】每年2月底起，阿里山「石棹地區」櫻花陸續綻放，進入3月後更迎來盛開高峰，整
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文