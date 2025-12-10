新北市刑大洩密案 偵查佐15萬交保 代理副隊長遭聲押

新北市刑事警察大隊與金山分局，傳出多名員警疑涉不當與黑道往來，甚至洩漏偵辦中案件的機密情資。（圖／東森新聞）





新北市刑事警察大隊與金山分局，傳出多名員警疑涉不當與黑道往來，甚至洩漏偵辦中案件的機密情資。新北地檢署9日指揮法務部調查局台中市調處執行搜索，並將3名員警帶回約談，其中鄭姓代理副隊長遭聲押禁見。

遭搜索約談的3人包含新北市刑大趙姓偵查員、時任王姓偵查佐，以及鄭姓代理副隊長。據了解，鄭姓代理副隊長自2023年起，疑似利用偵辦案件之便，查詢相關資料與情資，在接受黑道成員宴請時，將案件進度及敏感資訊洩漏給不法人士。

檢調認為3人均與幫派人士不當接觸，多次參加黑道餐敘，還涉嫌在席間透露偵辦細節，嚴重影響案件偵查。檢方複訊後，趙姓偵查員以5萬元交保、王姓巡佐以10萬元交保，鄭姓代理副隊長則因涉案情節重大，遭聲押。

全案曝光後，新北市刑大表示，將全力配合檢調調查，對於員警若涉違法行為，絕不護短，將依法究辦，以維護警察形象與廉潔。

檢調仍持續追查相關不法往來是否牽涉更多人，並釐清是否有案件偵查進度因洩密而受影響。

